10. Februar 2022 – Erster Faisse

Heute geht der Blick in den Westen des Landkreises Waldshut: Es ist der erste große Narrentermin in Bad Säckingen und auch in Murg und Laufenburg ist der Erste Faiße wichtig.

13.50 Uhr: Ganz ohne Wälder geht es nicht

Kleine Gruppen von Wäldern trifft man heute in der Bad Säckinger Innenstadt.

Bild: Susanne Eschbach

Bild: Susanne Eschbach

11.11 Uhr: Schulbefreiungen gehören zum Ersten Faißen einfach dazu. Auch wenn in diesem Jahr viele Veranstaltungen coronabedingt ausfallen müssen, den Wäldertag wollten sich die Schülerinnen und Schüler des Scheffel-Gymnasiums in Bad Säckingen nicht nehmen lassen. Und so kamen tatsächlich etliche Schülerinnen und Schüler traditionell verkleidet und aufwändig geschminkt zum Unterricht.

Drei Wälder-Wiiber am Scheffel-Gymnasium. | Bild: Scheffel-Gymnasium

Am späteren Vormittag gab es eine jahreszeitübliche Ansprache von Schülerinnen über die Mikrophonanlage und die Schulleitung wurde „entmachtet“. Auf das dieses Signal hatte die Bigband unter der Leitung von Jörg Sczepanski nur gewartet. Die üblichen Fasnachtslieder erklangen im Innenhof und die Schülerinnen und Schüler der angrenzenden Klassenzimmer konnten überrascht und erfreut den Klängen lauschen. Anschließend wurden sie von den Wäldern klassenweise und „kohortenrein“ befreit.

Wäldertag am Scheffelgymnasium mit der Bigband unter der Leitung von Jörg Sczepanski. | Bild: Scheffel-Gymnasium

6 Uhr – Wecken in Murg und Laufenburg

Tschättermusik in der Laufenburger Altstadt:

Tschättermusik am Ersten Faißen in Laufenburg (10. Februar 2022). | Bild: Vonberg, Markus

Video: Vonberg, Markus

Auch die Murger wurden am 20. Februar ganz traditionell geweckt.

Tschättermusik am Ersten Faißen in Murg (20. Februar). | Bild: Anne-Kathrin Dietrich/Narrenzunft Murg

Wäldertag am Scheffelgymnasium mit der Bigband unter der Leitung von Jörg Sczepanski. | Bild: Scheffel-Gymnasium

Was darf in Bad Säckingen stattfinden?

Der Bad Säckinger Wäldertag fällt der Pandemie zum Opfer. Die Begründung: Am Wäldertag sei freies Narrentreiben und mangels klarer Organisation nicht kontrollierbar. Ebenso wird es am ersten Faisse keine Schulbefreiung geben.

Aber das Wecken der Bevölkerung um 6 Uhr früh ist erlaubt und Wurst und Wecken darf die Narrenzunft um 14 Uhr an Grundschüler beim Narrenbrunnen verteilen.

Zum Vergleich: Der Wäldertag vor und während der Corona-Pandemie:

Wäldertag in Bad Säckingen 2020 – noch ohne Corona – und 2021. Auch 2022 ist die große Sause abgesagt, aber ein bisschen Fasnacht soll möglich sein. | Bild: Verena Wehrle

Rückblick: Der Wäldertag in Bad Säckingen im Jahr 2021

Bad Säckingen Kaum Wälder in der Stadt, aber ein paar Narren gab es Das könnte Sie auch interessieren

Rückblick II: Der Wäldertag in Bad Säckingen 2020 – noch ohne Corona

Bad Säckingen So schön war der Wälder-Tag 2020 – Ein Rückblick mit Bildern und Videos Das könnte Sie auch interessieren

Fasnacht 2022: Was findet statt und was fällt aus?

Waldshut und Tiengen: Heringsessen, Hoorige Mess und Fasnachtsverbrennung? Was findet an der Fasnacht in Waldshut und Tiengen 2022 überhaupt statt?

Bad Säckingen: Narrenspiegel, Wäldertag oder Wiiberfasnacht: Coronakonform und im Rahmen der Möglichkeiten

Laufenburg: Von Tschättermusik bis Böögverbrennung: Ende Januar fällt die Entscheidung über die Termine für die großen Veranstaltungen an der Fasnacht 2022 in Laufenburg

Bonndorf: Narrensprung, Hemdglunker oder Kinderfasnet? Wie wird die Fasnet 2022 in Bonndorf gefeiert?

Basel/Rheinfelden/Wiesental: Morgestraich, Zunftabende, Schnitzelbangg? Wie wird die Fasnacht 2022 im Wiesental und in Basel gefeiert?