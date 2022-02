Kreis Waldshut vor 4 Stunden

In Apotheken darf mittlerweile gegen Corona geimpft werden – aber passiert das auch?

Die Apotheken in der Region halten sich beim Thema Corona-Impfung zurück. Es fehlt an geeigneten Räumlichkeiten, an Personal oder auch an Schulungsterminen. Und: Der Pandemiebeauftragte des Landkreises Waldshut sieht gar keinen Bedarf für ein Impf-Angebot in Apotheken.