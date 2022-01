Hochrhein/Schweiz vor 5 Stunden

Ungeimpfter Covid-Patient: „Hatte Angst vor der Impfung, jetzt bin ich froh, dass ich noch lebe“

Mit einem aufwühlenden Video wendet sich ein 50-jähriger Schweizer an die Öffentlichkeit. Nach langwieriger Behandlung auf der Intensivstation des Kantonsspitals Baden, erholt er sich langsam von einer schweren Corona-Infektion. Inzwischen bringen ihn kleinste körperliche Betätigungen an den Rand seiner Kräfte. Dass es ihn so erwischt habe, dafür macht er den Umstand verantwortlich, dass er nicht geimpft war und Covid generell unterschätzt habe.