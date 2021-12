Sechs Ärzte stehen der Verwaltung zufolge an diesem Tag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr bereit, um ­Erst-, Zweit- und Drittimpfungen – sogenannte Booster – mit den Impfstoffen Moderna und Biontech vorzunehmen. Ab 15 Uhr werde zudem der Impfstoff von Johnson & Johnson verabreicht.

Die Erstimpfungen werden ohne Termin durchgeführt, wie die Gemeinde mitteilt. Für alle übrigen Impfungen ist eine vorherige Anmeldung auf der Terminseite des Landratsamt Waldshut erforderlich.

Neben dem Sonderimpftag in Oberlauchringen steht an diesem Tag auch wie in den vergangenen Wochen das Mini-Kreisimpfzentrum (KIZ) in Unterlauchringen offen. In der dortigen Gemeindehalle (Jahnstraße 3) wird am 23. Dezember von 14 bis 20 Uhr geimpft. Nach einer dreitägigen Weihnachtspause wird die Impfkampagne im Mini-KIZ von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, täglich von 14 bis 20 Uhr fortgesetzt.

Impfungen für Kinder

An den Donnerstagen, 23. und 30. Dezember, bietet das Landratsamts Waldshut jeweils von 8 bis 13.30 Uhr spezielle Impftermine für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren im Mini-KIZ in Unterlauchringen an. Verimpft wird dabei der Wirkstoff von Biontech. Die Zweitimpfung erfolgt im Abstand von drei bis sechs Wochen. Die Impfung wird nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten vorgenommen.

Das Landratsamt Waldshut weist darauf hin, dass die Möglichkeit zur spontanen Erstimpfung erst ab zwölf Jahren besteht. Für Kinder, die jünger sind, benötigt es eine Voranmeldung via Terminbuchung. Dort finden die Eltern auch ein Formular, das unterschrieben werden muss. Mitzubringen bei allen Impfungen sind die Krankenkassenkarte, der Personal- beziehungsweise Kinderausweis, falls vorhanden der Impfpass sowie im Optimalfall den bereits ausgefüllten und unterschriebenen Auskunftsbogen.

Boostern ab vier Monaten

Aufgrund einer Vielzahl an freien Terminen und ausreichend Impfstoffkapazitäten wird von nun an im Landkreis Waldshut bereits drei Monate nach der Zweitimpfung geboostert. Zweifach Geimpfte haben laut der Kreisbehörde somit die Möglichkeit, ihre Drittimpfung in einem kürzeren zeitlichen Abstand zu erhalten. Das Landratsamt Waldshut verweist auf die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Wann und wo während der Festtage geimpft wird, erfahren die Bürger auf der Homepage des Landkreises.