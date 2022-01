Daten-Story Veröffentlicht am 05. Januar 2022

Explodierende Fallzahlen in den Grenzkantonen könnten die Spitäler in der Schweiz wieder an die Belastungsgrenze bringen.

Gemäßigter Anstieg in Deutschland, explosionsartiges Wachstum in der Schweiz: Die Verbreitung der Omikron-Variante macht sich nun auch am Hochrhein bemerkbar.| Bild: Obermeyer, Justus

Aufgrund der Feiertage und den damit verbundenen geringeren Laborkapazitäten und den Meldeverzug der Behörden war über Weihnachten eigentlich mit niedrigeren „amtlichen“ Infektionszahlen gerechnet worden. Doch der erwartete Rückgang über