Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Versammlungsverbot zeigt Wirkung: Deutlich weniger Corona-Demonstranten in Waldshut

Etwa 60 Personen ordnet die Polizei den sogenannten Spaziergängern zu, die am Montagabend in der Waldshuter Kaiserstraße gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten. In der Woche zuvor waren es noch 450. Teilweise verlagerte sich der Protest nach Lauchringen.