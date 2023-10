Mittwoch, 18. Oktober:

Der Oberbürgermeister-Wechsel steht an

Der neue Waldshut-Tiengener Oberbürgermeister Martin Gruner hatte heute seinen letzten Arbeitstag – in Weil am Rhein. Zeit zum Verschnaufen bleibt aber nicht, bereits am morgigen Donnerstag steht ein entscheidendes Treffen an: Es geht um die Übergabe im Rathaus mit Amtsvorgänger und Noch-OB Philipp Frank.

Zur Erinnerung: Hier noch einmal die gesamte OB-Wahl zum Nachlesen. Auch Philipp Frank selbst hatte sich nach der Wahl zum Ergebnis geäußert und über seine Zukunftspläne gesprochen.

Das Wetter in WT

Draußen ist nun endgültig der Herbst angekommen. Das Wetter ist längst nicht mehr so hochsommerlich, wie in der vergangenen Woche. Doch beklagen dürfen wir uns wirklich nicht. Schauen Sie sich mal diese Bilder an!