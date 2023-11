Sichtbare Spuren haben die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage und das damit verbundene Hochwasser am Rheinufer bei Waldshut hinterlassen.

Durchfahrt und Durchgang sind am Rheinuferweg noch immer verboten. | Bild: Baier, Markus

Teile der Minigolfanlage standen am Donnerstag noch immer unter Wasser, allenthalben haben die Wassermassen von Rhein und Aare entlang des Rheinuferwegs Schlamm angespült. Inzwischen normalisiert sich die Lage mit Nachlassen der Niederschläge wieder.

Trotz eindeutiger Verbote zeigen die frischen Spuren im angespülten Schlamm, dass der Rheinuferweg, dass dieser weiterhin frequentiert wird. | Bild: Baier, Markus

Dennoch sollten einige Bereiche von Fußgängern und Fahrradfahrern momentan noch gemieden werden, wie die Schilder zeigen.

Der Minigolfplatz von oben: Die Anlage ist immer wieder von Hochwasser betroffen. | Bild: Baier, Markus

Der Bereich am Minigolf-Platz, ebenso Teile der Schmittenau waren in den vergangenen Jahren immer wieder stark von Hochwassern betroffen. Das hat mit der Lage im Mündungsbereich der Aare zu tun, die auf der Schweizer Seite in den Rhein fließt. Die Aare ist freilich ebenso von den aktuellen ungewöhnlichen Niederschlägen betroffen, wodurch sie deutlich mehr Wasser führt als normal.

Ein Vorfall wie die aktuellen Niederschläge ist dabei im Grunde noch verhältnismäßig harmlos. In den vergangenen Jahren haben Pächterin Manuela Rech und die Minigolf-Freunde deutlich schwerwiegendere Überschwemmungen erlebt. Insbesondere der Sommer 2021 traf die Anlage massiv. Damals musste die Anlage nach der längeren Corona-Zwangspause binnen kurzer Zeit zweimal wegen Hochwassern geschlossen und wieder instand gesetzt werden. Das Wasser stand damals so hoch, dass die Anlage zeitweise nur per Kanu passierbar war.