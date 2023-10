Begeisterung ist zu spüren gewesen, als die 41 Mitglieder der noch jungen Bläserklasse des Musikvereins Gurtweil sich zur fünften Probe einfinden.

In der Aula der Grund- und Werkrealschule in Gurtweil treffen sich die 34 Frauen und sieben Männer im Alter zwischen Mitte 20 und 70 einmal wöchentlich, um sich als Spätberufene zum Blasmusiker ausbilden zu lassen. Angeleitet werden die Anfänger und Fortgeschrittenen von den Profimusikern Jochen Stitz, Frank Amrein und Frank Pohl.

Das Projekt 41 Erwachsene aus der Region werden in der Erwachsenen-Bläserklasse des Musikvereins Gurtweil in vier Semestern von Profimusikern auf Blasinstrumenten ausgebildet. Als Literatur dient „Essential Elements – Yamaha Bläserklasse“, die wöchentlichen Proben finden am Donnerstag statt. Ziel sind diverse Auftritte und der Anschluss an einen Musikverein.

Organisatorisch stehen diesen Ausbildern Ulrich Müller und Katharina Russ vom Musikverein Gurtweil zur Seite. Müller freut sich darüber, dass die Gründung der Bläserklasse überraschend großen Zulauf bekam. So kommen zum Beispiel Mitglieder aus Wehr, aus St. Blasien, aus Eggingen oder auch aus der Schweiz, aber die meisten aus dem Stadtgebiet von Waldshut-Tiengen.

Vier Semester lang werden die künftigen Blasmusiker in Einzel-, Register- und Gesamtproben ausgebildet. Sie lernen auf elf verschiedenen, teils eigenen, teils geliehenen Instrumenten, darunter Tuba, Posaune, Trompete, Waldhorn, Saxophon, Klarinette und andere Blasinstrumente. Die Gründung der Erwachsenen-Bläserklasse wurde im Rahmen des bundesweiten Programms „Impuls“ gefördert.

Das sagen die erwachsenen Musikschüler

Lena Reichmann, 35 Jahre, kommt aus einer Musik liebenden Familie und lernt, die Tuba zu spielen. Sie sagt zur Bläserklasse, dass es „eine coole Möglichkeit“ sei, Musik zu lernen.

Sie fühlt sich in der Gruppe gut aufgenommen, macht vorerst „Musik just for fun“, strebt aber auch ein gehobenes Niveau und das Leistungsabzeichen an.

Marie-Claire Schönenberger, 61 Jahre, aus der Schweiz lernt derzeit in Gurtweil die Klarinette und erlebt in der Bläserklasse eine „sehr gute musikalische Entwicklung“.

Sie ist „wahnsinnig fasziniert“ und lobt auch die gute Organisation. Ihre musikalische Zukunft sei „noch ungewiss“, sie will zunächst einfach etwas Neues lernen.

Olga Burgermeister, 49 Jahre, aus Waldshut, hatte bereits mit sechs Jahren Klavier gelernt und bis ins Jugendalter gespielt. Jetzt bekam sie wieder Lust, Musik zu machen und zwar auf der Klarinette.

Auch sie genießt es, mit Erwachsenen in der Bläserklasse zu üben und empfindet den Probenabend als „Highlight der Woche“. Sie lässt es noch offen, ob sie sich später einem Verein anschließt, sagt aber, dass sie klassische Musik liebt.

Markus Dietrich, 49 Jahre, aus Waldshut hat früher Gitarre und im Orchester Akkordeon gespielt. In der Zeitung las er vom Projekt des Musikvereins und hatte sich prompt entschieden, wieder Musik machen zu wollen.

Jetzt lernt er in der Bläserklasse Trompete zu spielen und sagt, dass das gemeinsame Musizieren sehr motiviert. Mit Blick in die Zukunft will er „einfach mal schauen, was ich erreichen kann“.