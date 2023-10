Waldshut-Tiengen – Ein „doppeltes Vergnügen“ verspricht der Waldshuter Werbe- und Förderungskreis (W+F) am kommenden Sonntag. Von 12 bis 17 Uhr können die Besucher in der Kaiserstraße einkaufen. 14 Stände bieten neben den Einzelhändlern Waren für Jung und Alt an. „Es ist für alle etwas dabei“, verspricht Margarethe Lenz vom W+F.

Es gibt einen Kerzenstand, „Handgemachtes von Angelika“, „Rolf und Ilona“ kommen mit ihrem Holzstand in die Kaiserstraße und „Katja“ bietet selbst gefertigte Dekoartikel an. Isabelle Frenzel präsentiert Glaskunst vor Ort und Brenner Anton Wuchner bringt Schnäpse aus Gurtweil mit. Wer es lieber süß mag, für den gibt es Hulanuts – geröstete Mandeln auf hawaiianische Art. Der W+F baut wieder seinen Secco-Stand auf und „Bine aus Schmitzingen“ backt mit den Kindern. Musikalische Unterhaltung bietet das Duo Kaltenbrunn. Verpflegung gibt es bei den einheimischen Metzgern Mülhaupt und Ebner, zudem bietet Rolf Matts Wildburger an. Die Töchter von Melanie Emmerichs, die beim Naturtag im Oktober Kuchen verkauft haben, sind mit einem Kuchenstand dabei.

Die Organisation übernehmen Maggie Lenz, Sylvia De Paola, Frank Schneble und Marcel Herrmann vom W+F. Auch übergreifend packen viele Hände an. „Ein so breites Angebot kann man nicht allein auf die Beine stellen, da wird auch weitere Unterstützung benötigt. Da die Veranstaltung aber in unser aller Interesse liegt, erfolgt die Zusammenarbeit sehr harmonisch“, so Lenz. Sie sei zuversichtlich, dass der Sonntagsverkauf gut angenommen wird.