Die Vorweihnachtszeit ist Bastelzeit: Die vorweihnachtliche Gemeinschaftsaktion des Werbe- und Förderungskreis Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen lässt Kinder wieder kreativ werden. In diesem Jahr sind den Gestaltungsmöglichkeiten gar keine Grenzen mehr gesetzt, denn die Bausätze dazu sind jetzt nicht mehr aus Lebkuchen, sondern aus Holz. Und das hat einen Grund.

„Das ist nachhaltiger und völlig frei gestaltbar“, sagt Nicola Kögel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen mit Blick auf den Umgang mit Lebensmitteln. In den Vorjahren seien die Lebkuchenhäuschen nicht mehr verzehrt worden, nachdem sie länger im Schaufenster ausgestellt waren. Die Hexenhaus-Bausätze wurden von den hiesigen Caritaswerkstätten entworfen, gefertigt und in Papiertüten verpackt. Ganz angetan von dem Holzbausatz war auch die LBS Bausparkasse Waldshut-Tiengen und honorierte die gelungene Arbeit mit einer 500 Euro-Spende für die Caritas.

Solange der Vorrat reicht

200 Hexenhaus-Bausätze zum Gestalten gibt es für Kinder bis zwölf Jahre am Samstag, 18. November, kostenlos um 14 Uhr, solange der Vorrat reicht, in den beiden Fußgängerzonen von Waldshut (am Lions-Stand) und Tiengen (beim Rathaus). Pro Kind wird ein Häuschen ausgegeben. Dann heißt es: Ran an die fantasievolle Gestaltung und bis zum 29. November mit Foto und Kontaktdaten auf dem Web-Portal unter willkommen-in-wt.info hochladen.

Eine Jury wird dann insgesamt 100 Häuschen aus den eingereichten auswählen, die in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte von Tiengen und Waldshut ausgestellt werden. Nach der Abstimmungsphase durch Besucher der beiden Innenstädte werden die 24 Häuschen mit den meisten Stimmen mit je einem Stadt-Gutschein im Wert von 50 Euro belohnt.

Der Zeitplan im Überblick

