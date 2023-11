Die Ortsteile in Waldshut-Tiengen haben sich in den vergangenen 20 Jahren ganz unterschiedlich entwickelt. Während manche Ortsteile, wie etwa Breitenfeld, Eschbach, Gurtweil, Krenkingen oder Schmitzingen permanent gewachsen sind, zeigen andere Ortsteile entweder keine klare Tendenz oder stagnieren sogar, was die Einwohnerzahlen angeht.

Auch in anderen Bereichen, wie etwa Gastronomie oder Betreuungsangeboten gibt es teils große Unterschiede. Beispiel Gastronomie: In Detzeln, Krenkingen und Schmitzingen gibt es keine Wirtschaften mehr. Andere Ortsteile wie Eschbach oder Gurtweil haben dagegen mehrere.

Die Große Kreisstadt Waldshut-Tiengen (Luftbild: Tiengen) hat zehn Ortsteile. Wie haben diese sich in den vergangenen Jahren entwickelt? Die Ortsvorsteher geben Auskunft. | Bild: Erich Meyer

Woher rühren diese Unterschiede? Was wird in den Ortsteilen für Neubürger beziehungsweise jungen Familien geboten und wo gibt es eventuell Defizite? Wir haben bei den Ortvorstehern nachgefragt. Die einzelnen Ausführungen der zehn Ortsvorsteher finden Sie hier: