Jubelrufe, Beifall und ein volles Haus haben die Musiker des Schlüchttal-Akkordeon-Orchesters (SAO) Gurtweil beim Jahreskonzert in der Gemeindehalle erlebt. Unter dem Motto „SAO Gurtweil and Friends“ präsentierten sich die 34 Aktiven und 21 Kinder und Jugendlichen mit einem beeindruckenden Programm für Ohren, Augen, Herz und Gemüt. Wiederholt waren der ideenreiche und kreative Vorsitzende Uli Ebner sowie der seit 30 Jahren engagierte Dirigent Roland Schaaf als kreative Partner Garanten für den neuerlichen Konzerterfolg.

Konzert und Verein Das Jahreskonzert des Schlüchttal-Akkordeon-Orchesters stand unter dem Motto „SAO Gurtweil and Friends“. Der Vorsitzende des Vereins ist Uli Ebner. Die Ansage am Konzertabend hatte Susanne Weber, Dirigent war Roland Schaaf. Aufgetreten sind die Solisten Andreas Mühlhaus am Dudelsack, Bernd Schlageter am Saxophon und Andreas Rebholz am Flügelhorn. Mehr als 250 begeisterte Besucher füllten die Gemeindehalle Gurtweil. Über die Ehrungen wird noch eigens berichtet.

Schon zu Beginn des Konzertes, das mehr als 250 Besucher miterlebten, gab es den ersten Beifall für die ganz in Schwarz gekleideten Orchestermitglieder. Und der Vorsitzende versprach: „‘S würd en super Konzertabend!“. Das fast dreistündige, überaus unterhaltsame Musikerlebnis war wirklich beeindruckend. So jedenfalls durfte man die vielen spontanen Beifalls- und Jubelrufe interpretieren. Die sympathisch-spontane Ansagerin Susanne Weber leitete das begeisterte Publikum durch die auf schwarz-weißen Tasten interpretierte Musikwelt.

Erstmals dirigierte die stellvertretende Dirigentin des Schlüchttal-Akkordeon-Orchesters Gurtweil, Claudia Böhler. | Bild: Alfred Scheuble

Besondere Akzente

Aber nicht nur das Akkordeon stand im Blickpunkt des konzertanten Geschehens. Sondern auch die SAO-Kids mit ihren fröhlich-frechen Gesangseinlagen und die drei Solisten Andreas Mühlhaus mit dem Dudelsack, Bernd Schlageter mit dem Saxophon sowie Andreas Rebholz mit dem Flügelhorn durften sich im jubelnden Beifall ihrer Zuhörer sonnen. Schließlich trug auch die licht- und tontechnisch gut ausgestattete sowie dezent dekorierte Gemeindehalle zum Konzerterfolg bei.

Musiktitel wie „The Greatest Showman“, „Abba Golden Hits“, „Highland Cathedral“ und „80er Power“ waren dabei wirkungsvolle Ohrwürmer. Und für weitere Glanzlichter und Akzente sorgte Claudia Böhler mit ihrem Erstdirigat, wobei der SAO-Dirigent Roland Schaaf sich mitspielend in die Reihen des Orchesters setzte. Auch der Vorsitzende Uli Ebner bewies sein musikalisches Können mit der Leitung des 55-köpfigen Orchesters „SAO and Friends“ – darunter 21 SAO-Nachwuchsmusiker – beim Titel „Eye Of The Tiger“, den er mit der Boxring-Glocke einleitete.

Ungewohnte Klänge beim Jahreskonzert: Als Solist spielte Andreas Mühlhaus auf dem Dudelsack mit. | Bild: Alfred Scheuble

„Das war richtig klasse, richtig cool“, lobte die Ansagerin und ergänzte: „Es hat richtig Laune gemacht, zuzuhören.“ Dass die SAO-Musiker auch gut singen können, das bewiesen sie zum Beispiel mit dem Hit der britischen Rockband Pink Floyd „The Wall“ oder zum Schluss des Konzertes mit dem Titel von Michael Jackson „We Are The World“. Die Zauberer auf den schwarz-weißen Tasten waren an diesem Konzertabend ein Teil der fantastischen Musikwelt, die den Konzertgästen bestens gefallen hat.