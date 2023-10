Mit Tamara Hesselmann verfügt das Klinikum Hochrhein seit dieser Woche über

eine neue Chefärztin der Klinik Orthopädie und Sportmedizin. Die 50-Jährige ist

Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und verfügt über die

Zusatzbezeichnung Spezielle Orthopädische Chirurgie. Außerdem ist Tamara Hesselmann Medizinische Sachverständige.

Zur Person Tamara Hesselmann ist 50 Jahre alt und Mutter eines erwachsenen Sohnes. Neben

Tennis und Joggen gehört auch das Segeln sowie der Wintersport zu Hesselmanns

Hobbys. „Ich freue mich sehr auf mein Leben am Hochrhein. Sowohl am Klinikum,

als auch in der Umgebung sehe ich für mich hervorragende Möglichkeiten, um hier

erfüllt leben und arbeiten zu können.“

Studium in Erlangen-Nürnberg

Nach ihrem Studium der Humanmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg, hat

Hesselmann ihre Assistenzarztzeit an verschiedenen süddeutschen Kliniken

verbracht, wie das Klinikum Hochrhein in einer Pressemitteilung informiert. Seit 2009 war Tamara Hesselmann bei den Kliniken Dr. Erler in Nürnberg tätig, zuletzt als Oberärztin, wo sie nicht nur am Aufbau des Endoprothetik-Zentrums mitgewirkt hat, sondern auch als dessen Koordinatorin und Hauptoperateurin tätig war.

Spezialistin im Bereich Kniegelenks- und Schultergelenkserkrankungen

Hesselmann ist darüber hinaus spezialisiert auf Kniegelenks- und Schultergelenkserkrankungen. Weiterhin bringt sie ein neues Spektrum an Operationsmethoden bei Hüftgelenkserkrankungen ans Klinikum

Hochrhein, die AMIS-Operationstechnik, durch welche Hüftgelenke minimal invasiv

eingesetzt werden können, was die Genesungszeit deutlich verkürzt.

Klinikum-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt: „Wir freuen uns sehr, mit Tamara Hesselmann eine erfahrene und kompetente Operateurin gefunden zu haben, die eine hohe Expertise in Sachen Robotik mitbringt. Bereits in wenigen Wochen wird daher auch bei uns ein semi-aktiver Roboter namens „Rosa“ im Operationssaal eingesetzt werden.“

Das ist ROSA Die halb-aktiven Roboter gelten als die sicherste Form in der Robotik. Rosa optimiert die Anpassung der Gelenkprothese und sorgt für deren perfekten Sitz.

Hans-Peter Schlaudt weiter: „Das ist sowohl für uns als auch für unsere Patienten ein spannender Schritt Richtung Zukunft. Aufsichtsrat und Klinikleitungen waren sich darüber hinaus einig, dass Tamara Hesselmann nicht nur fachlich, sondern auch menschlich hervorragend in unser Haus passen wird.“