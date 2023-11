Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde Die Weihnachtsbeleuchtung hängt, aber ab wann leuchtet sie? Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt und die Adventszeit gehen in die nächste Runde: Die festliche Beleuchtung wird in der Waldshuter Altstadt angebracht.

Über der Kaiserstraße in Waldshut werden die Lichterketten für die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Nächste Woche folgen die Lichter. Die Kabel werden an Halterungen an den Hauswänden befestigt. | Bild: Rasmus Peters