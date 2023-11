Die Holzfachwerkbrücke über der Wutach bei der Stadthalle in Tiengen hat nutzungs- und altersbedingte Mängel aufgewiesen und unverzüglich für jeglichen Verkehr gesperrt. Auslöser war laut Informationen einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen eine Bauwerksprüfung am Mittwoch, 8. November.

„Das Brückenbauwerk wurde Mitte der 1930er Jahre errichtet und weist nach einer Lebensdauer von rund 90 Jahren inzwischen nutzungs- und altersbedingte Mängel auf“, ist der Meldung wörtlich zu entnehmen. Es seien erhebliche Schäden an Teilen der Tragkonstruktion festgestellt worden. Vor diesem Hintergrund sei die Standsicherheit des Bauwerks derzeit nicht mehr zu gewähren.

OB bittet um Verständnis

Die Brücke wird von vielen Bürgern als Wutachüberquerung im Naherholungsgebiet Wutachdamm und Bürgerwald genutzt. Das nächstgelegene Brückenbauwerk über die Wutach befindet sich 300 Meter entfernt beim Sportstadion.

Oberbürgermeister Martin Gruner bittet um Verständnis: „Die Sicherheit der Nutzer steht an erster Stelle. Es wird nun geprüft, welche Möglichkeiten bestehen, die Mängel an der Tragkonstruktion kurzfristig so zu beheben, dass zumindest eine Nutzung für den Fußgängerverkehr wieder möglich ist. Dies verschafft uns dann die notwendige Zeit, um im kommenden Jahr Sanierungsvarianten zu entwickeln.“