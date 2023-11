Es ist noch keine drei Wochen her, seit das Schlüchttal nach den mehrmonatigen Felssicherungsarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Nun kam es erneut zu einem Felsabgang: Am Samstag, 11. November, ein schwerer Fels auf die L157 gestürzt.

In dem Bereich rund um die Absturzstelle befindet sich weiteres loses Gesteinsmaterial. Daher muss das Schlüchttal für vier Tage von 8 bis 17 Uhr gesperrt werden.

Wann und wo stürzte der Felsen auf die Straße?

Der Abgang ereignete sich laut Auskunft des Landratsamtes am Samstagmorgen, 11. November, gegen 10 Uhr auf der L 157 zwischen Gurtweil nach Abgang Gutenburg und Witznau. Die Straßenmeisterei musste rund fünf Kubikmeter Felsmaterial entsorgen. Die Strecke war circa 3,5 Stunden gesperrt.

Die Stelle des aktuellen Felssturzes ist etwa vier Kilometer vom jüngst sanierten Bereich entfernt, berichtet das Landratsamt auf Nachfrage.

Wie ging es nach dem Felssturz weiter?

Geologen des Regierungspräsidiums Freiburg haben am Mittwoch, 15. November, die betroffene Stelle untersucht. Das Ergebnis: Im Bereich des Felssturzes befinden sich noch weitere lose Felsbereiche, die abgetragen werden müssen.

Was ist laut Experten die Ursache für den erneuten Abgang?

„Im geologischen Bericht gab es keine Angaben für die Ursache“, schreibt die Pressestelle des Landratsamtes auf Nachfrage. Für die vorherigen Felsabgänge im Frühjahr nannte das Regierungspräsidium Freiburg verschiedene Natureinflüsse als Ursachen. Dazu zählen Frost-, oder Tauwechsel, hydrostatischer Wasserdruck in Spalten und Klüften oder eine Hebelwirkung durch verwurzelte Bäume. Dadurch werden die Felspartien instabil, so dass Niederschläge, Wind oder ein Temperaturwechsel die Felsstürze auslösen können. „Deshalb könne es auch zukünftig immer wieder zu unkontrollierten, zeitlich und örtlich nicht vorhersehbaren Felsabgängen kommen“, informiert das Regierungspräsidium in einer Mitteilung im Mai.

Die jüngsten Felsstürze im Schlüchttal 25. Oktober 2020: L157 zwischen Gutenburg und Witznauer Mühle

16. Oktober 2020: L157 zwischen Witznauer Mühle und Abzweig Riedersteg

27. Februar 2021: L157 zwischen Witznauer Mühle und Abzweig Riedersteg

26. Oktober 2022, April 2023: L157 zwischen Witznauer Mühle und Abzweig Riedersteg, Schlüchttal

Was bedeutet der erneute Felssturz für den Verkehr im Schlüchttal?

Eine Felsräumungsfirma beginnt am Montag, 20. November, mit dem Abtragen der losen Felsen. Aus Sicherheitsgründen muss die L157 während der Arbeiten voll für den Verkehr gesperrt werden.

Die Strecke wird von Montag, 20. November, bis Donnerstag, 23. November, jeweils tagsüber von 8 bis 17 Uhr gesperrt.

Gibt es eine offizielle Umleitungsempfehlung?

Der Verkehr wird laut Auskunft des Landratsamtes für die Dauer der Sperrung über die K6556 Aichen – Detzeln, L159 nach Untermettingen und L158 über Ühlingen wieder zurück auf die L 157 nach Witznau umgeleitet. Der Gegenverkehr wird dementsprechend umgeleitet.

Die Chronologie der jüngsten Felsstürze

Oktober 2023: Die Straße im Schlüchttal ist wieder sicher befahrbar

September 2023: Warum häufen sich die Felsstürze in der Region?

August 2023: So sichern Arbeiter die Felsen im Schlüchttal

August 2023: Spezialbohrer bohrt sich durch die Felsen im Schlüchttal

Juli 2023: Wirtschaft, Gastronomie, Leben: Die Sperrung des Schlüchttals ist in vielen Bereichen bemerkbar.

Mai 2023: Die Gefahr für den Verkehr ist zu groß: Schlüchttal bleibt bis Herbst gesperrt

Mai 2023: Droht im Schlüchttal ein zweites Albtal?

April 2023: Zwei Felsabgänge innerhalb weniger Stunden

Ende März 2023: Die Felsen nach dem Abgang im sind beseitigt

15. März 2023: Schlüchttal wegen Felssturz gesperrt

Mitte November 2023: L157 nach Felssturz wieder befahrbar

22. Oktober: Riesiger Felsblock stürzt auf die Straße