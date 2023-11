Seit nunmehr 25 Jahren sorgen die grünen Damen und Herren am Klinikum Hochrhein dafür, dass Patienten neben der medizinischen Betreuung auch Ansprechpartner für vermeintlich banale Themen haben. „Wir schenken den Patienten und deren Angehörigen vor allem Zeit“, betont Maria Trehn, Teamleiterin der Grünen Damen und Herren laut einer Pressemitteilung des Klinikums Hochrhein.

Waldshut-Tiengen Notfallversorgung vor dem Kollaps: Klinikum Hochrhein fürchtet heftige Folgen des Poolärzte-Urteils Das könnte Sie auch interessieren

Die Teamleiterin führt aus, dass, egal ob es um das Besorgen von Zahnpaste, Lesebrillen und Handy-Ladekabeln oder jedoch um ein offenes Ohr für Schmerzen, Ängste und Sorgen geht – das Team im Einsatz ist – und dies seit stolzen 25 Jahren.

Feierstunde zum Jubiläum

Am vergangenen Dienstag lud das Klinikum Hochrhein das Team daher zu einer Feierstunde bei Kaffee und Kuchen ein. Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH, ließ es sich nicht nehmen, seinen Dank und die des Landrates verbunden mit den besten Wünschen persönlich zu überbringen. „Sie sind großartig und leisten einen unglaublich wichtigen Dienst am Nächsten“, wird Schlaudt in der Mitteilung zitiert.

Kreis Waldshut Die Grünen Damen und Herren am Klinikum Hochrhein schenken vor allem Zeit Das könnte Sie auch interessieren

Besonders erfreut zeigte sich der Geschäftsführer darüber, dass die grünen Damen und Herren gleich zwei Neuzugänge zu verzeichnen haben. „Allerdings auch zwei Abgänge“, wie Trehn wehmütig betonte. Als Zeichen des Dankes überreichte Schlaudt einen Ausflugsgutschein in den Schwarzwald, wo das Team rund um Trehn einen abwechslungsreichen Tag mit Museumsrundgang, Kuchenvorführung und vielem mehr erleben wird. Klinikseelsorgerin Hanna Günther überbrachte ihren Dank und gute Wünsche in Form eines Gedichtes, das großen Anklang fand.

Bei Kaffee und Kuchen fand sich im Anschluss Raum für Gespräche und Austausch.