Hochrhein vor 3 Stunden Die GdL ruft schon wieder zum Streik auf: Was bedeutet das für die Hochrheinbahn? Die Lokführergewerkschaft legt den Fern- und Nahverkehr am 15. und 16. November weitestgehend lahm. Die Bahn schreibt von einem sehr begrenzten Fahrplanangebot. Fahren vielleicht doch einzelne Züge? Das sagt die DB.

Die Anzeigetafel am Bahnhalt in Schwörstadt kündigt den geplanten Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL am 15. und 16. November an. | Bild: Melanie Völk