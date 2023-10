In der Welt der Reichen und Schönen strahlen am besten auch die Zähne. So wollte es der Zufall, dass Hollywood-Promi Vincent De Paul und Ricardo Marinello, besser bekannt als Tik-Tok-Phänomen Sudden Singer, in Waldshut unverhofft einen gemeinsamen Zahnarztbesuch erleben.

Ihn sieht man nicht alle Tage: Hollywood-Schauspieler Vincent De Paul macht ein Selfie mit Nadine Wittmann von der Dorow-Klinik. | Bild: Rasmus Peters

Nach den Strapazen sitzen sie gemeinsam im Dachgeschoss der Dorow-Klinik und blicken in den Schwarzwald. De Paul schwärmt vom Salat, den er isst, während Marinello ihm seine Produktionen vorspielt – Die Musik von Depeche Mode und Eurythmics gepaart mit seiner Tenor-Stimme. „Ich liebe es“, kommentiert der US-Schauspieler.

Zwischenlandung beim Zahnarzt

Für De Paul ein Moment der Entspannung: In der Früh kam er aus Athen, um mit einer Zwischenlandung in Zürich weiter in die Vereinigten Staaten zu fliegen, erzählt er. In Griechenland wurde er noch für dessen Dokumentation über Gianni Versace ausgezeichnet. Doch in der Schweiz angekommen, schmerzte ein Zahn. So rief er seinen Manager Chris G. Maier an.

Die Geschichte um eine gleichzeitige Zahnbehandlungen und Künstler-Bekanntschaft nimmt seinen Lauf: Maier war ohnehin mit seinem Klienten Marinello in Waldshut wegen einer Zahnbehandlung. Also empfahl er der Hollywood-Prominenz kurzerhand dazu zu kommen, wie er erzählt.

Waldshut: Ja, Beverly Hills: Nein

Chefarzt Andreas Dorow übernahm die Behandlung selbst. „So etwas haben wir in Beverly Hills nicht“, sagt der De Paul. Er meint eine Klinik, die Zahn-, ästhetische und medizinische Behandlung unter einem Dach ermöglicht. Im Fall des Schauspielers und Models war nur ersteres nötig. Einer der Weisheitszähne des Schauspielers hätte Irritationen gehabt, schildert Andreas Dorow. Drei Weisheitszähne habe er noch.

Die Ärzte und Ihre Patienten (von links): Elias Kass, Vincent De Paul, Andreas Dorow und Ricardo Marinello. | Bild: Rasmus Peters

Nächsten Mai müsse der Schauspieler wohl zurück auf den Behandlungsstuhl, setzt der Arzt hinzu.

Ein Weihnachtslied für Hollywood

Ricardo Marninello wurde derweil von Elias Kass behandelt. Und das nicht zum ersten Mal. Demnächst wollen De Paul und Marinello auch zusammenarbeiten: Der Amerikaner produziert einen noch unbetitelten Weihnachtsfilm, für den der Tik-Tok-Tenor ein italienisches Weihnachtslied einsingen soll: Tu scendi dalle stelle – Du kommst von Sternen herab.

Manager Chris G. Maier brachte Vincent De Paul und Ricardo Marinello erst in Berlin, dann in Waldshut zusammen. | Bild: Rasmus Peters

Kennengelernt haben sich die beiden auf der Berlinale vor zwei Jahren, erzählt De Paul. Nach der Salat-Schwärmerei setzt er zur Hymne der Stimme Marinellos an, mit der er schon die Jury der ersten Staffel Das Supertalent verblüffte. „Ich bin selbst Opern-Liebhaber, und in seiner Stimme liegen Geschichten“, so der Star.

Von TikTok in die Oper

„Ziel ist es, junge Menschen wieder für die Oper zu begeistern“, erklärt Manager Chris G. Maier. Die Opern und Schauspielhäuser blieben leer. Nun soll TikTok helfen.

Auf dem Handy zeigt Maier Marniellos Auftritte: Wo der Tenor unvermittelt auftritt, fängt die Kamera erstaunte Blicke ein, Irritation, die sich in Freude auflöst. 110.000.000 Aufrufe hat sein meistgeklickter Beitrag. Einen weiteren erhielt er beim Zahnarzt.