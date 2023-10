Goldenes Farben, mystischer Nebel auf dem Wasser oder zart brechendes Licht: Der Herbst ist für Fotografen eine der schönsten Jahreszeiten. Das zeigen auch die Bilder, die unsere Leser von Bad Säckingen bis Jestetten oder bis hinauf zum Schluchsee aufgenommen haben.

Bad Säckingen

Diesen Kastanienbaum in voller Blüte hat Marie-Luise Müller zwischen Galgenbuck und Sigma-Klinik in Bad Säckingen aufgenommen.

Kastanienbaum in Bad Säckingen. | Bild: Marie-Luise Müller

Kürbisse sind das Symbol des Herbstes. Ein paar schöne Exemplare hat Verena Simon aus Bad Säckingen im Bad Säckinger Schlosspark aufgenommen.

Kürbisse im Schlosspark Bad Säckingen | Bild: Verena Simon

Auch in den heimischen Gärten zeigt sich der Herbst derzeit von seiner schönsten Seite, wie gerade bei Camilla Heinig in Bad Säckingen.

Herbst im Garten. | Bild: Camilla Heinig

Wehr

Camilla Heinig aus Bad Säckingen hat den Herbst am Rheinufer Brennet eingefangen.

Herbst am Rheinufer Brennet | Bild: Camilla Heinig

Waldshut-Tiengen

Wie gemalt zeigt sich der Herbst auf dieser Aufnahme von Ulrich Müller aus Kadelburg. Den herbstlichen Baum im Morgennebel hat er auf einer Anhöhe nähe Waldshut aufgenommen.

Herbstlicher Baum im Morgennebel auf einer Anhöhe nähe Waldshut aufgenommen | Bild: Ulrich Mueller

Kein Wunder, dass auch der Fotograf bei der Beschreibung ins Schwärmen gerät: „Seine Äste tragen eine Vielzahl von Blättern, die im Herbst eine beeindruckende Transformation durchmachen. Die Blätter sind von einer zarten, fast durchsichtigen Textur, die am morgen im ersten Sonnenlicht schimmern und eine warme Atmosphäre geschafft haben. Der Baum ist in dieser Jahreszeit ein wahres Kunstwerk der Natur. Die ersten abgefallenen Blätter bedecken den Boden unter dem Baum wie ein bunter Teppich.“

Küssaberg

Trifft der Herbstnebel auf Wasser, ergibt sich ein besonders idyllisches Bild. Zwei solcher Impressionen hat Uli Klausner zwischen Laufen und Kadelburg eingefangen.

Morgenspaziergang zwischen Lauffen und Kadelburg. | Bild: Uli Klauser

Morgenspaziergang zwischen Lauffen und Kadelburg. | Bild: Uli Klauser

Herbstlich-schön ist es derzeit auch auf der Küssaburg, wie die Aufnahme von Christa van der Waal aus Küssaberg zeigt.

Herbst auf der Küssaburg. | Bild: Christa van der Waal

Bad Zurzach

Auf auf der gegenüberliegenden Rheinseite gibt es tolle Fotomotive, wie die Aufnahme von Ulrich Schilling aus Grießen zeigt. „Natur verkehrt“, schreibt er über seine Aufnahmen.

Auf diesem Bild sind Baumpilzriesen zu sehen,

Baumpilzriesen Rheinuferweg bei Zurzach. | Bild: Ulrich Schilling

auf diesem Bild neue Blüten neben dem Fruchtstand.

Neue Blüten neben dem Fruchtstand am Rheinuferweg bei Zurzach. | Bild: Ulrich Schilling

Klettgau

Auch in den Weinbergen des Kleggau und der Rheinebene lässt sich der Hebst 2023 genießen. Elisabeth Etspüler aus Hohentengen hat dieses Bild bei der Weinlese um 8 Uhr im Rebberg in Erzingen des Weingut Engelhofs aufgenommen. Im Vordergrund sind die gelesenen Trauben zu sehen, im Hintergrund die Weinstöcke und das neblige Klettgau-Tal.

Der Rebberg in Erzingen mit Blick über das neblige Klettgau-Tal, im Vordergrund sind gelesene Weintrauben zu sehen. | Bild: Elisabeth Etspüler

Und wie wird der Jahrgang 2023? Die Winzer der Region geben einen Einblick.

Nebel spielt auch in der Aufnahme von Lutz Schneider aus Jestetten eine wichtige Rolle. Er hat diesen Blick auf den Klettgau am Samstag, 7. Oktober, um 9 Uhr in der Nähe Oberhallau/Schweiz aufgenommen.

Blick auf den Klettgau am 7. Oktober | Bild: Lutz Schneider

Pralle saftige Weintrauben hat Regina Duttlinger aus Wutöschingen in Erzingen entdeckt.

eben bei Klettgau-Erzingen. | Bild: Regina Duttlinger

Den Herbstmorgen auf den deutsch-schweizerischen Höhen des Klettgau mit Blick auf die im Nebel zu erkennende Erzinger Bergkapelle hat Ingrid Ritzmann aus Klettgau aufgenommen.

Herbstmorgen auf den deutsch-schweizerischen Höhen des Klettgau | Bild: Ingrid Ritzmann

Etwas farbiger ist ihr zweites Bild, das ein herbstliches Farbenspiel auf Erzinger Höhen mit Blick auf die Weide schweizerischer Kühe zeigt.

Herbstliches Farbenspiel auf Erzinger Höhen | Bild: Ingrid Ritzmann

Die letzten Sonnenstrahlen hat Julius Spitznagel am 15. Oktober in seinem Garten durch sein Rosenbeet aufgenommen.

Die Sonne schielt durch das Rosenbeet. | Bild: Julius Spitznagel

Wutöschingen

Den Herbst in Wutöschingen hat Regina Duttlinger aus Wutöschingen gleich in drei Bildern festgehalten.

Der Baum im Vordergrund verleiht der alte Wutachbrücke bei Wutöschingen ein herbstliches Kleid.

Ein bunter Baum vor der alten Wutachbrücke bei Wutöschingen. | Bild: Regina Duttlinger

Tierischen Besuch gab es vor Kurzem auf dem Balkon bei warmem Herbstwetter.

Tierischer Besuch auf dem Balkon in Wutöschingen. | Bild: Regina Duttlinger

Und auch die Abendstimmung in Horheim war in diesem Herbst besonders schön.

Herbstliche Abendstimmung in Horheim. | Bild: Regina Duttlinger

Grafenhausen

Auch im Herbst ist der Schlüchtsee in Grafenhausen immer einen Besuch wert, findet Ruth Arnold aus Tiengen.

Herbst am Schlüchtsee in Grafenhausen. | Bild: Ruth Arnold

Herbst am Schlüchtsee in Grafenhausen. | Bild: Ruth Arnold

Ihr Ausflug führte sie auch zum Hüsli nach Grafenhausen. Die Fotografin findet: Das herbstliche Kleid steht auch dem Hüsli gut.

Herbst beim Hüsli in Grafenhausen. | Bild: Ruth Arnold

Das Hüsli in Grafenhausen im herbstlichen Kleid. | Bild: Ruth Arnold

Bernau

Viele Bilder hat Martina Uecker aus Wutöschingen-Schwerzen am 6. Oktober auf dem Zauberwaldpfad in Bernau gemacht. „Zwei davon schicke ich dem SÜDKURIER“ und überlasse Ihnen die Entscheidung, welches Bild es denn sein darf. Da beide Bilder den Herbst perfekt charakterisieren will sich auch die Redaktion nicht entscheiden und zeigt sowohl das Bild vom Pilz,

Ein Pilz auf dem Zauberwaldpfad in Bernau. | Bild: Martina Ücker

als auch das vom mit Tau bedeckten Spinnennetz.

Ein Spinnennetz in der Sonne auf dem Zauberwaldpfad in Bernau. | Bild: Martina Ücker

Bonndorf

Die Sonne verabschiedet sich in diesem Bild von Sandra Kuppel aus Bonndorf gerade vom Tag. Entstanden ist dieses Bild in Bonndorf.

Herbst in Bonndorf im Schwarzwald. | Bild: Sandra Kuppel

Schluchsee

Bianca Merz aus Lauchringen hat vor Kurzem einen schönen Herbsttag am Schluchsee verbracht.

In diesem Bild spiegeln sich Kirche, Ortskulisse und Bäume im Schluchsee.

Die Silhouette spiegelt sich im Schluchsee. | Bild: Bianca Merz

Fast mystisch wirkt diese Aufnahme, bei dem sich Boote morgens im Schluchsee spiegeln, im Hintergrund bahnt sich der Nebel seinen Weg über Wasser und Himmel.

Boote spiegeln sich morgens im Schluchsee. | Bild: Bianca Merz

Grün, rot und blau sind die dominierenden Farben auf dieser Aufnahme rund um den Schluchsee von Diana Pries.

Herbst am Schluchsee , | Bild: Diana Pries

Titisee-Neustadt

In zarten Pastellfarben zeigt sich der Titisee auf dieser Aufnahme von Christa van der Waal aus Küssaberg.

Herbstliche Stimmung am Titisee. | Bild: Christa van der Waal

Jestetten

Auch auf dem Wasser lässt sich der Herbst genießen, wie dieses Bild, das Thomas Bommer aus Jestetten vom Boot auf dem Wasser aus von der Spitzkapelle der Klosterinsel Rheinau aufgenommen hat.

Blick vom Boot/Wasser aus auf die Spitzkapelle Klosterinsel Rheinau. | Bild: Thomas Bommer

Rheinfall

Herbst satt ist in diesem Bild von Jens Schellbach aus CH-Neuhausen zu sehen. Er hat die herbstliche Idylle am Rheinfall in Schaffhausen festgehalten. Umgeben von den gold-grünen Bäumen wirkt das Wasser des Rheins derzeit noch leuchtender.

Der Rheinfall in Schaffhausen im herbstlichen Kleid. | Bild: Jens Schellbach

Phänomen blühende Obstbäume

Blühende Obstbäume im Herbst? Leserin Liane Bordasch hat diesen blühenden Apfelbaum an der Wutach zwischen Schwerzen und Wutöschingen entdeckt.

Blühender Apfelbaum im Herbst: Das Bild wurde von SÜDKURIER-Leserin Liane Bordasch an der Wutach zwischen Schwerzen und Wutöschingen aufgenommen. | Bild: Liane Bordasch

Auch Horst Wehrle hat eine Apfelblüte zur Herbstzeit in Küssaberg-Kadelburg entdeckt.

Apfelblüte zur Herbstzeit in Küssaberg Kadelburg. | Bild: Horst Wehrle

Mitten im Herbst hat auch der Birnbaum im Garten von Rosemarie und Eberhard Müller in Ühlingen geblüht.

Dieser Birnbaum blüht im Garten von Rosemarie und Eberhard Müller in Ühlingen | Bild: Klaus Müller

Warum blühen einige Obstbäume im Herbst? Die Antworten geben zwei Obstbauern aus Küssaberg.

