Waldshut-Tiengen – Der Weg zu den eigenen vier Wänden ist vor dem Hintergrund gestiegener Zinsen und gesetzlicher Vorgaben schwerer geworden. Dass dies zu Zurückhaltung beim Bauen oder Hauskauf führt überrascht nicht. Und doch ist das Interesse am Eigenheim ungebrochen.

Interesse an Eigenheim weiter groß

23 Aussteller bei der Immo 2023: Blick auf den Stand von Albicker – Eichkorn aus Ühlingen-Birkendorf, an dem sich gerade Roland Bannwarth aus Lauchringen (links) und eine interessierte Tiengenerin Informationen holen, Dieter Albicker (zweiter von links) und sein Mitarbeiter Marcello Stein freuen sich über das Interesse. Bild: Ursula Freudig

Eben deshalb veranstaltete das SÜDKURIER Medienhaus am Samstag und Sonntag zum elften Mal mit der Immo, die größte Immobilienmesse am Hochrhein. 23 Aussteller waren dieses Mal dabei, und auch wenn der Besucherstrom etwas geringer ausfiel als im Vorjahr, zogen diese ein weitgehend positives Fazit.

Die meisten sprachen nach dem Motto: „Qualität geht vor Quantität“, von guten Kontakten und zeigten sich unter dem Strich zufrieden. Auch wenn in den aktuellen, unruhigen Zeiten Realitäten dem Traum vom Eigenheim zusetzen, hat er nach Aussage von Heiko Spitznagel nichts von seiner großen Attraktivität eingebüßt.

Ungezwungene Beratungsatmosphäre: Luca Marie Leisten und Yanis Sahel aus Lottstetten im Gespräch mit Andreas Biehle von Fingerhaus/Lörrach.

„Eine eigene Immobilie ist für die meisten Deutschen weiterhin eines der wichtigsten Lebensziele“, sagte der Regiomanager der SÜDKURIER-Vermarktungsgesellschaft SK ONE, die wieder Organisator der Messe war.

Die Veranstaltung Die Immobilienmesse, kurz Immo, des SÜDKURIER Medienhauses findet seit 2009 statt. Seit vielen Jahren ist die Stadthalle Tiengen Veranstaltungsort. Zuletzt ausgefallen ist sie im Corona-Jahr 2021. Organisiert wird die Immo von der SÜDKURIER Vermarktungsgesellschaft SK ONE, Projektverantwortlicher ist dort Heiko Spitznagel. Es ist die größte Immobilienmesse am Hochrhein.

Das Eigenheim als Anker in unsicheren Zeiten

Marktplatz rund um Immobilien: Blick in die Tiengener Stadthalle auf die Stände einiger Aussteller bei der IMMO 2023 des SÜDKURIER Medienhauses. Bild: Ursula Freudig

Spitznagel hob in seiner Eröffnungsrede vor geladenen Gästen und den Ausstellern die positiven Auswirkungen von Wohneigentum auf den Staat hervor und mutmaßte, dass es gerade in schwierigen Zeiten Halt geben könne, am Abend die Türe des eigenen Zuhauses, hinter sich schließen und in Ruhe durchatmen zu können.

Weiterhin nannte er Nachhaltigkeit als immer wichtiger werdendes Thema beim Bauen. Dies gilt auch für die Stadt Waldshut-Tiengen wie die Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister in ihrer Ansprache bestätigte. Sie würdigte die Immo als „großartige Messe für Bauwillige und Am-Bau-Interessierte.“

Große Angebotsvielfalt

23 Aussteller – vorwiegend aus der Region – waren in der Tiengener Stadthalle für die Besucher da. In entspannter, unkomplizierter Atmosphäre stellten die Hausbauunternehmen ihre Angebote vor und gingen auf die Fragen der Besucher ein. Natürlich waren bei den Ständen von Banken und Maklern auch die Finanzierung und Vermittlung von Immobilien wichtige Themen.

Bummeln und sich informieren: Die Familie Weiß ist sogar aus Zürich nach Tiengen zur Immo gekommen.

Über Wohnbauförderung konnte man sich ebenfalls informieren. Auch dieses Jahr ergänzten Vorträge von Experten zu Themen rund um Immobilen die Messe. Sie stießen auf reges Interesse. Gefehlt hat auch nicht das beliebte Gewinnspiel. Wer seine Teilnahmekarte in die bereitstehende Box geworfen hat, kann einen von drei Einkaufsgutscheinen gewinnen.

Sogar eine Premiere hatte die Immo zu bieten: Sie war Rahmen für den ersten öffentlichen Aufritt von Waldshut-Tiengens neuem Oberbürgermeister. Am Freitag hat Martin Gruner offiziell sein Amt angetreten, am Samstag konnte er sich bei der Immo gleich beweisen: Er war neben Anton Bernhard Hilbert (Haus & Grund) und Andreas Vogt (Föfa), Teilnehmer einer Gesprächsrunde zum Thema „Wohnen in unsicheren Zeiten“. Markus Baier, Leiter der SÜDKURIER Redaktion Waldshut, moderierte. Darüber mehr in der Dienstagausgabe.

Gewinnspiel: Joachim Zippel aus Lauchringen lässt sich die Chance, einen Einkaufsgutschein zu gewinnen, nicht entgehen und wirft seine Teilnahmekarte in die Box.