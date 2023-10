Nach Herzenslust flanieren, shoppen und genießen war am Sonntag in Waldshut die Devise. Offene Ladentüren und ein Herbstmarkt brachten von 12 bis 17 Uhr buntes Leben in die Kaiserstraße. Der Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F) hatte wieder Einiges auf die Beine gestellt, um Besuchern ein paar kurzweilige und unterhaltsame Stunden zu ermöglichen.

Buntes Leben in der Kaiserstraße: Den Besuchern des Sonntagsverkaufs mit Herbstmarkt ist in Waldshut in und vor den Geschäften viel geboten – hier unterhält Silvia Kaltenbrunn vom Duo Kaltenbrunn mit dem Alpenglocken-Lied.

Lange Schlangen vor den Geschäften

Und das wussten Jung und Alt zu würdigen und auch das Wetter machte gut mit: Bei recht milden Temperaturen bummelte es sich angenehm unter dem Waldshuter Himmel, auch wenn die Sonne sich hinter einer Wolkendecke versteckte. Die Resonanz war sehr groß. Nach Eröffnung wurde es schnell richtig voll in der Kaiserstraße, so dass vor den Essständen und den beiden Waldshuter Metzgereien zeitweise längere Schlangen waren.

Der Veranstalter Der Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F) ist ein Zusammenschluss lokaler Waldshuter Händler. Er vertritt deren Interessen und setzt sich für ein attraktives Waldshut ein, dies vor allem mit gemeinsamen Veranstaltungen. Der W+F versteht sich als Partner der Stadt und unterstützt teilweise deren Veranstaltungen. Gegründet wurde er 1966 von Alex Gröber. An die 200 Einzelhändler sind aktuell im W+F zusammengeschlossen. Zwei Sonntagsverkäufe im Jahr mit Rahmenprogramm, gehören wie der Töpfermarkt, die Filmnächte und Musiknacht und der kommende Weihnachtsmarkt (25.11.2023 bis 22.12.2023) zu den jährlichen Standardveranstaltungen. Es werden auch immer wieder neue Veranstaltungen kreiert wie vergangenes Jahr die Familientage. Vorsitzende des W+F sind Thomas Wartner, Volker Seipp und Stefanie Kreß. Infos im Internet unter www.waldshut.de und bei den W+F Auftritten in den sozialen Medien.

In den Geschäften herrschte die für Sonntagsverkäufe typische, lässig-entspannte Einkaufsatmosphäre, in der es doppelt Spaß machte, sich nach den ersten Weihnachtsgeschenken umzusehen oder sich für die kommenden kalten Tage schick einzukleiden.

Spaß für die ganze Familie: Das Waldshuter Reisebüro bereichert mit Angeboten für Kinder das sonntägliche Vergnügen, das weiß auch die Familie Tran aus Waldshut zu schätzen.

Das sagen die Einzelhändler

Stichprobenartig befragte Einzelhändler zeigten sich zufrieden. Viele Geschäfte hatten sich auch wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Einige lockten mit Rabattaktionen, andere servierten ihren Kunden kulinarische Kostproben oder machten Kindern Spielangebote und vieles mehr. Mit rund einem Dutzend Stände, die alle aus Waldshut-Tiengen und Umgebung kamen, bot der Herbstmarkt eine schönen Rahmen für den Sonntagsverkauf.

Schönes und Dekoratives: Beim Herbstmarkt gibt es Handgemachtes, Anita Wilke aus Tiengen (von links) und Monika Bucher aus Waldshut gefallen die Engel am Stand von Angelika Müller besonders gut.

Die kulinarischen Angebote reichten von süß bis deftig, von gerösteten Mandeln, Gegrilltem, Burgern bis hin zu edlen Essigvariationen und Hochprozentigen Bränden. Viel Freude machte den Kindern das Backen mit Bine aus Schmitzingen. Weitere Stände hatten handgemachte Kerzen und Dekoartikel. Musik fehlte natürlich auch nicht. Vor dem Metzgertörle unterhielt das Duo Kaltenbrunn aus Löffingen. Beim Alpenglockenlied war die Stimmung besonders ausgelassen, sogar Schweizer Fähnlein wurden geschwenkt.

Anstoßen auf einen erfolgreichen Sonntagsverkauf mit Herbstmarkt: Das Organisatorenteam des Werbe- und Förderungskreises Waldshut am W+F-Seccostand, von links Marcel Herrmann, Margarete Lenz und Silvia De Paola.

Das Organisationsteam des Werbe- und Förderungskreises hatte ebenfalls einen Stand. Marcel Herrmann, Sylvia De Paola und Margarete Lenz verkauften Secco. Mit Blick auf die vielen Besucher war ihre Laune bestens. „Wir hatten wieder ein paar neue Stände, alles auf dem Markt war handgemacht, Resonanz und Stimmung waren sehr gut, unser Fazit ist rundum positiv“, sagte Margaret Lenz. Ein bisschen schade findet es das W+F-Organisationsteam, dass nicht ganz alle Geschäfte in der Kaiserstraße geöffnet hatten.