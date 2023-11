Zum Bummeln, Einkaufen und Genießen lädt am Sonntag, 5. November, die Aktions­gemeinschaft Tiengen ein. Fast alle Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Pforten. In den angrenzenden Gewerbegebieten und entlang der Bundesstraße beteiligen sich Möbel Seipp, Möbel Kreidler, der Fachmarkt Mein Bett sowie der Baumarkt Obi an der Aktion.

„Viele Geschäfte locken beim verkaufsoffenen Sonntag mit besonderen Aktionen, es lohnt sich also auf jeden Fall einen Bummel durch unser schönes Städtle einzuplanen“, erklärt Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen. Aber auch die entspannte Atmosphäre, die beim sonntäglichen Shoppingvergnügen herrscht, hebt sich vom Alltagseinkauf ab.

Nikola Kögel, Kurt Reckermann und Zara Tiefert-Reckermann von der Aktionsgemeinschaft Tiengen freuen sich auf den Sonntagsverkauf. | Bild: Holzwarth, Sandra

„Viele Familien nutzen die Möglichkeit, ganz ohne Hektik gemeinsam durch die Geschäfte zu stöbern“, so Kögel. Die neue Winter- und Sportmode wartet ebenso wie Dekorationen, Spielwaren, Bücher oder auch schon Deko- und Geschenkideen für die nahenden Festtage auf die Besucher.

„Der Sonntagsverkauf soll ein Tag für die ganze Familie sein, deshalb wird auch beim Rahmenprogramm an alle gedacht“, erklärt Kurt Reckermann vom Vorstand der Aktionsgemeinschaft. Für leuchtende Kinderaugen sorgen ein Karussell und das Kinderschminken des DRK-Schülerhort.

Informationen zur E-Mobilität

Der verkaufsoffene Sonntag steht auch ganz im Zeichen von E-Mobilität und erneuerbare Energien. In der Fußgängerzone präsentieren regionale Autohäuser die neuesten E-Autos. Auch die aktuellen Trends auf dem E-Bike-Markt können die Gäste hautnah erleben. Wer sich über regenerative Energien, über Photovoltaik, Stromspeicher oder Wallboxen informieren möchte, erhält vor Ort an einem Infostand Antworten auf alle wichtigen Fragen.

Auf dem Marktplatz machen am Samstag und Sonntag wieder einige Food-Trucks Station. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Burger, Kartoffelspezialitäten, Pizza, Lungos, Hähnchen, Haxen oder Rippchen. Vegetarier und Veganer kommen ebenfalls auf ihre Kosten.

In der Fußgängerzone sorgen örtliche Vereine, Kindergärten und Schulklassen für eine Stärkungen. Auch die örtliche Gastronomie beteiligt sich mit Schmankerln am Sonntagsverkauf.

Der Termin: Der Sonntagsverkauf der Aktionsgemeinschaft Tiengen findet am kommenden Sonntag, 5. November, von 12 bis 17 Uhr statt. Die Food-Trucks auf dem Tiengener Marktplatz bewirten am Samstag, 4. November, von 11 bis 19 Uhr und Sonntag, 5. November, von 12 bis 18 Uhr.

