Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Amtskette und Schlüssel wechseln den Besitzer: OB Philipp Frank übergibt an Nachfolger Martin Gruner

Bei einem gemeinsamen Treffen hat Philipp Frank die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Martin Gruner übergeben. Dieser wird am Freitag seinen Dienst an der Spitze der Stadtverwaltung antreten.