Es war wolkenverhangen und regnete immer mal wieder, war aber zumindest kaum windig und auch nicht allzu kalt. Trotz des trüben Wetters hatten es sich sehr viele Menschen nicht nehmen lassen, der Einladung der Aktionsgemeinschaft Tiengen zu folgen. Es war recht viel los im Städtle.

Rahmenprogramm im Freien

Zwischen 12 und 17 Uhr hatten in der Innenstadt die Geschäfte geöffnet, zusätzlich auch einige außerhalb. Hinzu kam ein umfangreiches Rahmenprogramm im Freien. Wetterbedingt war es vor den Ladentüren etwas ruhiger als sonst, dafür war aber teilweise in den Geschäften umso mehr los.

Blick in die Fußgängerzone: Trotz Regenwetters sind beim Tiengener Sonntagsverkauf viele Menschen unterwegs. | Bild: Ursula Freudig

Sich in aller Ruhe umsehen und beraten zu lassen, war die Devise. Erste Weihnachtsgeschenke wurden gekauft und in den Bekleidungsgeschäften erhöhte das kühle Regenwetter die Lust auf warme Winterkleidung. Zufriedene Stimmen von Einzelhändlern zur Halbzeit waren deshalb keine Seltenheit.

Der Veranstalter In der Aktionsgemeinschaft Tiengen engagieren sich rund 180 Mitglieder aus Handel, Handwerk, Gastronomie sowie Vereine und Privatpersonen für ein attraktives Tiengen mit einer lebendigen Innenstadt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Organisation von jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie Jazzfest, Kindertag, Hoorige Mess, Kunst- und Handwer-kermarkt, um die bekanntesten zu nennen. Zwei verkaufsoffene Sonntage mit Rahmenprogramm im Jahr haben ebenfalls eine festen Platz im Terminkalender der Aktionsgemeinschaft. Vorsitzende sind Zara Tiefert-Reckermann und Ramona Beha, Geschäftsführer sind Nikola Kögel und Kurt Reckermann. Die nächste Veranstaltung ist am 6. Dezember. Um 16 Uhr kommt der Nikolaus in die Tiegener Fußgängerzone, um 18 Uhr ist er beim E-Center. Weitere Infos im Internet unter www.tiengen.de und in den sozialen Netzwerken, Stichwort Tiengen.

Dass das Wetter zu wünschen übrig ließ, war besonders mit Blick auf das Rahmenprogramm sehr schade. Tiengen hatte wieder einiges für die Besucher auf die Beine gestellt. Unterhaltung, besonders für Kinder, Information und Genuss standen im Mittelpunkt.

Kuscheliges im Blick: Diese beiden Waldshut-Tiengenerinnen genießen beim Sonntagsverkauf in Tiengen das entspannte Bummeln durch die Geschäfte, hier schauen sie sich bei May fashion um. | Bild: Ursula Freudig

Auf dem Marktplatz machten Foodtrucks exklusive kulinarische Angebote von süß bis deftig, vom Burger über Lungos bis zu Spiral-Kartoffeln. Die Tische waren überdacht, so dass es sich auch bei Regen gut verweilen ließ. In der Fußgängerzone wurde ebenfalls kulinarisch verwöhnt. Auch Tiengener Vereine wie der Turnverein und verschiedenen Gruppen wie die Ministranten machten Angebote.

Neueste E-Autos

Elektro-Mobilität ist in aller Munde. Eine Ausstellung in der Fußgängerzone informierte. Sechs hiesige Autohäuser und ein E-Bike-Shop zeigten ihre neuesten E-Auto- und E-Bikemodelle. An einem Stand konnten Besucher mit Fachleuten zu Themen rund um erneuerbare Energien von Photovoltaik bis zu Stromspeichern sprechen.

Lecker & knusprig: Foodtrucks verwöhnen beim Sonntagsverkauf auf dem Marktplatz, diese Gruppe aus Lauchringen gönnt sich Spiral-Kartoffeln. | Bild: Ursula Freudig

Das Fazit von Nikola Kögel, Mit-Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft und Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlung: „Wir hatten beim Wetter mit dem Schlimmsten gerechnet, es war sogar besser als erwartet, für meine Buchhandlung kann ich sagen, dass besuchermäßig gut was los war.“