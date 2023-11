Das Angebot

Angeboten wird neben der medizinischen und pflegerischen Versorgung, auch eine psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung der Hospizgäste und ihrer Angehörigen. Die Diakonische Dienste Hochrhein gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des Sozialwerks. Sie betreibt bereits das Pflegeheim Haus am Vitibuck in der Tiengener Bahnhofstraße 10. Direkt neben dem Pflegeheim, in der Bahnhofstraße 8, wird das Hospiz gebaut. Weitere Informationen im Internet unter www.sozialwerk-muellheim.de