Seit 25 Jahren beschert das Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel den Kunden der Doppelstadt zusätzliche Geschenke in der Vorweihnachtszeit. Ab Freitag, 17. November, gibt es in den 50 teilnehmenden Geschäften wieder die Rubbellose und somit die Chance auf einen von 143 Preisen im Gesamtwert von mehr als 42.000 Euro, der Hauptpreis ist ein Kia Picanto.

Gemeinsame Aktion der Gewerbevereine

Heiko Spitznagel, Regiomanager der SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses, erinnert sich an die Anfänge des Gewinnspiels im Jahr 1998: „Das Weihnachtsgewinnspiel war die erste, offizielle Zusammenarbeit der beiden Gewerbevereine, die bis heute anhält. Das ist eine gemeinsame Aktion, die ganz im Geiste der Doppelstadt steht.“

Zudem habe das Gewinnspiel den Grundstein für das gelegt, was die Gewerbevereine seither zusammen für Waldshut-Tiengen auf die Beine gestellt haben. Thomas Wartner, Vorsitzender des Waldshuter Werbe- und Förderungskreises, pflichtet dem bei: „Das ist ein Statement für die Gemeinschaft.“ Auch Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen freut sich, dass sich die Aktion über die beiden Stadtteile so lange hält.

Das ist der Hauptgewinn

„Das Auto als Magnet macht das Weihnachtsgewinnspiel besonders attraktiv“, weiß Heiko Spitznagel. In diesem Jahr darf sich der Gewinner auf einen weißen Kia Picanto im Wert von 20.380 Euro freuen. „Es ist ein Stadtflitzer, der für fünf Personen zugelassen ist. Man findet mit dem Auto immer einen Parkplatz in der Stadt, kann aber auch die ganze Familie mitnehmen“, erklärt Georg Frohm, Geschäftsführer von Automarkt 2000 in Tiengen, das den Hauptpreis gemeinsam mit dem SÜDKURIER Medienhaus sponsert.

„Aber auch die vielen weiteren Preise im Weihnachtsgewinnspiel, die von örtlichen Unternehmen gestiftet werden, können sich sehen lassen“, erklärt Heiko Spitznagel. Neben dem Hauptpreis und den zwölf Sachpreisen werden außerdem 130 Einkaufsgutscheine in Höhe von 50 und 100 Euro verlost.

So funktioniert die Teilnahme Wer ab dem 17. November in einem der mehr als 40 teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen einkauft, erhält ein Rubbellos. Egal wie hoch der Warenpreis ist – für jeden Einkauf gibt es ein Los. Nach dem freirubbeln des Feldes erscheint ein individueller, neunstelliger Code. Der Code muss im Internet (rubbellos.suedkurier.de) in Verbindung mit der E-Mail-Adresse und dem Namen aktiviert werden, danach nimmt es an der Zwischen- und an der Hauptverlosung teil. Die Gewinner werden per E-Mail oder Brief informiert Das gibt es zu gewinnen Beim 25. Weihnachtsgewinnspiel gibt es Preise im Wert von mehr als 42.800 Euro zu gewinnen. Neben 13 Sachpreisen werden auch 130 Einkaufsgutscheine in Höhe von 50 und 100 Euro verlost. Hauptgewinn ist ein Auto – ein Kia Picanto 1.2 Vision Design – im Wert von 20.380 Euro, das vom Automarkt 2000 aus Waldshut-Tiengen sowie vom SÜDKURIER Medienhaus gesponsert wird. An diesen Tagen werden die Gewinner gezogen Es gibt vier digitale Zwischenverlosungen: am 27. November, 4. Dezember, 11. Dezember und 18. Dezember. Ende des Gewinnspiels ist der Dienstag, 19. Dezember. Die Eingabe der Glückscodes ist an diesem Tag bis 23.59 Uhr möglich. Die Verlosung des Hauptgewinns findet am Mittwoch, 20. Dezember, 14 Uhr, unter notarieller Aufsicht vor dem Rathaus in Waldshut statt.

Die für die Teilnahme erforderlichen Rubbellose gibt es ab Freitag, 17. November, in mehr als 40 teilnehmenden Geschäften von Waldshut und Tiengen.

Es darf wieder gerubbelt werden. Die Lose gibt es ab 17. November in 40 Geschäften. | Bild: Völk, Melanie

„Wir hoffen, dass viele Kunden in die Stadt kommen, ihre Weihnachtseinkäufe tätigen und die Händler unterstützen“, so Zara Tiefert-Reckerman. Sie ist sich sicher: Mit den Angeboten der teilnehmenden Geschäfte findet jeder ein passendes Weihnachtsgeschenk. 2022 haben die Teilnehmer des 24. Weihnachtsgewinnspiels etwa 61.000 Rubbellose gesammelt und anschließend im Internet aktiviert. „Auch 2023 hoffen wir auf viele Weihnachtsbesuche und dass das Gewinnspiel gut angenommen wird“, erklärt Wartner.

Beständigkeit gibt es seit 25 Jahren übrigens nicht nur bei der Aktion, sondern auch beim Hauptpreis, wie Heiko Spitznagel mit einem Augenzwinkern verrät. Denn mit dem VW des Weihnachtsgewinnspiels 1998 ist die erste Gewinnerin noch immer unterwegs.

Das sind die Preise des Weihnachtsgewinnspiels

Hauptpreis: Kia Picanto (Wert: 20.380 Euro), gestiftet von Automarkt 2000 Tiengen und SÜDKURIER.

Kia Picanto (Wert: 20.380 Euro), gestiftet von Automarkt 2000 Tiengen und SÜDKURIER. 1. Preis: 125 Kisten regionaler Biergenuss (Wert: 2730 Euro), gestiftet von Getränkeland Wagner Tiengen.

125 Kisten regionaler Biergenuss (Wert: 2730 Euro), gestiftet von Getränkeland Wagner Tiengen. 2. Preis: Foto-Reportage für Event nach Wahl (Wert: 2000 Euro), gestiftet von Foto Schilling Waldshut-Tiengen.

Foto-Reportage für Event nach Wahl (Wert: 2000 Euro), gestiftet von Foto Schilling Waldshut-Tiengen. 3. Preis: Collier 18 Karat Gelbgold Omegareif mit Einhänger Gelbgold 8 Brillianten (Wert: 1890 Euro), gestiftet von Sperl Juwel Waldshut.

Collier 18 Karat Gelbgold Omegareif mit Einhänger Gelbgold 8 Brillianten (Wert: 1890 Euro), gestiftet von Sperl Juwel Waldshut. 4. Preis: Jahres-Parkkarte (Wert: 850 Euro), gestiftet von Parkhaus-Gesellschaft Waldshut-Tiengen.

Jahres-Parkkarte (Wert: 850 Euro), gestiftet von Parkhaus-Gesellschaft Waldshut-Tiengen. 5. Preis: Lenovo IdeaPad Flex 5 (Wert: 800 Euro), gestiftet von Expert Octomedia Waldshut.

Lenovo IdeaPad Flex 5 (Wert: 800 Euro), gestiftet von Expert Octomedia Waldshut. 6. Preis: Fernglas Eschenbach Farlux APO (Wert: 699 Euro), gestiftet von Pro Optik Waldshut.

Fernglas Eschenbach Farlux APO (Wert: 699 Euro), gestiftet von Pro Optik Waldshut. 7. Preis: Armlehnstuhl Eames Chair DAW (Wert: 615 Euro), gestiftet von Seipp Wohnen.

Armlehnstuhl Eames Chair DAW (Wert: 615 Euro), gestiftet von Seipp Wohnen. 8. Preis: Gleitsichtbrille (Wert: 600 Euro), gestiftet von Brille & Design Waldshut.

Gleitsichtbrille (Wert: 600 Euro), gestiftet von Brille & Design Waldshut. 9. Preis: Wohnmobil-Erlebnistage (Wert: 600 Euro), gestiftet von Autohaus Waser Tiengen.

Wohnmobil-Erlebnistage (Wert: 600 Euro), gestiftet von Autohaus Waser Tiengen. 10. Preis: Sparkassenbrief im Wert von 600 Euro, gestiftet von Sparkasse Hochrhein.

Sparkassenbrief im Wert von 600 Euro, gestiftet von Sparkasse Hochrhein. 11. Preis: Einkaufsgutschein (Wert: 555 Euro), gestiftet von Möbelarena Waldshut.

Einkaufsgutschein (Wert: 555 Euro), gestiftet von Möbelarena Waldshut. 12. Preis: PS5-Konsole inklusive Dual-Sense- Controller (Wert: 549 Euro), gestiftet von Medimax Tiengen.