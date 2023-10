Für Jahrzehnte im Musikverein wurden am Samstag 117 Musiker bei der zentralen Ehrungsfeier des Blasmusikverbandes Hochrhein in der Alemannenhalle Wutöschingen geehrt. Aufgeschlüsselt kommen 5040 Jahre geleistete ehrenamtliche Arbeit für Musik in den Musikvereinen zusammen.

Bedeutung der Musikvereine

Felix Schreiner, Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, sprach den Terrorangriff auf Israel an: „Wir erleben eine Zeit, in der wir ganz genau beobachten müssen, was um uns herum in der Welt, aber auch in unserem Land passiert.“

Felix Schreiner sprach als Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein ur bei der zentralen jährlichen Ehrungsveranstaltung des Blasmusikverbandes Hochrhein den langjährigen Musikern sein Lob aus. | Bild: Yvonne Würth

Er bezeichnete das Vereinsleben als „Kammer der Demokratie und Keimzellen für gelebtes Miteinander“, welche nötiger denn je seien. „Musik baut Brücken und sorgt für eine Verständigung über alle Grenzen hinweg.“ Nach den Reden überreichte mit den Vizepräsidenten Ralf Eckert und Brigitte Russ sowie Verbandsjugendleiterin Marina Reichmann die Urkunden.

Der Verband Der Blasmusikverband Hochrhein umfasst im Landkreis Waldshut und einigen Orten der Kreise Lörrach und Schwarzwald-Baar 107 Musikvereine mit 5500 Musikern in acht Bezirken. Er ist an den Landesverband Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) angeschlossen, auf Bundesebene ist der Bundesverband Deutscher Musikverbände für das zuständig.

Bedeutung der Musik

Landrat Martin Kistler bekannte sich als großer Freund der Blasmusik: „Ich erlebe es immer wieder: Wo eine Musik aufspielt, erhält jeder Anlass eine besondere Note – es wird feierlicher und freudiger.“ Den Geehrten gratulierte er und freute sich über deren über Jahrzehnte gepflegte Eigenschaften:

Landrat Martin Kistler hob Gemeinschaftsgeist, Durchhaltewillen und Geselligkeit der verdienten Musiker hervor in seiner Laudatio. | Bild: Yvonne Würth

„Wir brauchen mehr von diesem Gemeinschaftsgeist, Durchhaltewillen und auch der Geselligkeit, die Sie in Ihrer langen Vereinszugehörigkeit bewiesen haben.“ Er lud zur abschließenden Veranstaltung des 50-jährigen Bestehens des Landkreises Waldshut ein: Am 5. November spielt das Verbandsjugendorchester in der Stadthalle Tiengen.

Die Geehrten kamen sehr zahlreich, nur wenige ließen sich entschuldigen. Der Musikverein Wutöschingen hatte sechs Geehrte und richtete die Veranstaltung mit ansprechender Musik und Bewirtung aus. Annette Maier-Rösch aus Wutöschingen führte als Bürgermeisterstellvertreterin, Präsidiumsmitglied und Musikerin herzlich durch den Nachmittag. Eine persönliche Laudatio verlas sie für die 60-jährigen Mitglieder.

Der Musikverein Wutöschingen hatte großen Anteil an der zentralen Ehrungsfeier 2023. Sechs Geehrte sind seit 40 Jahren aktiv dabei, der Verein richtete die Veranstaltung aus mit Musik, Essen und Trinken aus. Annette Maier-Rösch aus Wutöschingen führte herzlich durch den Nachmittag. | Bild: Yvonne Würth

60 Jahre im Musikverein

Die Ehrennadel in Diamant mit Jahreszahl und Ehrenbrief des BDMV für 60 aktive Jahre im Musikverein wurde verliehen an Bernd Döbele, Peter Langer (Feuerwehrmusik Murg), Hugo Becker (MV Rickenbach), Günter Böhler (MV Urberg), Edwin Baur (MV-Trachtenkapelle Bernau-Außertal), Alfred Ühlein (Stadtmusik Waldshut), Rolf Keser und Holger Theiler (Stadtmusik Wehr).

Für 60 aktive Jahre im Musikverein erhielten acht Musiker die Ehrennadel in Diamant mit Jahreszahl und Ehrenbrief des BDMV. Von links: Bezirksvorsitzender Peter Matt (Bezirk 7), Vizepräsidentin Brigitte Russ, Vorsitzende Feuerwehrmusik Murg Severine Volle, die beiden Jubilare Peter Langer und Bernd Döbele (Feuerwehrmusik Murg), Präsident Felix Schreiner, Vizepräsident Ralf Eckert. | Bild: Yvonne Würth

50 Jahre

Arbeitsbezirk 1: Herbert Kaiser (MV Aispel-Rohr), Peter Weiß (MV Gaiß-Waldkirch), Markus Hirzle, Thomas Schnitzer (Trachtenkapelle Birkendorf) und Bernhard Oberle (Trachtenkapelle Nöggenschwiel).

Arbeitsbezirk 2: Andreas Ebner (Blasorchester Albbruck), Monika Mettenberger (MV Oberwihl) und Gregor Dannenberger (Trachtenkapelle Niederwihl).

Arbeitsbezirk 3: Sigrid Steger (MV Altenburg) und Lothar Bernauer (MV Lienheim).

Auf 50 aktive Musikerjahre blicken Dieter Böhler, Gerlinde Kiefer, Monika Leber und Carina Maier vom Musikverein Menzenschwand zurück – als einige der ersten Frauen, die überhaupt in Musikvereinen mitspielen durften. Ihnen gratulierten Vizepräsidentin Brigitte Russ (von links), Präsident Felix Schreiner und Vizepräsident Ralf Eckert (rechts). | Bild: Yvonne Würth

Arbeitsbezirk 4: Norbert Meister (MV Fützen), Walter Zolg (MV Ober- Unterwangen), Andreas Heer (MV Grimmelshofen), Anne Stauss de Monte (MV Weizen) und Helmut Schlatter (Stadtmusik Stühlingen).

Arbeitsbezirk 5: Markus Ebi, Elke Tröndle (MV Albtal), Dieter Böhler, Gerlinde Kiefer, Monika Leber, Carina Maier (MV Menzenschwand), Edgar Höfele, Peter Mittermaier und Beate Saurer (Stadtmusik St. Blasien).

Arbeitsbezirk 6: Ralf Pogalzky (MV Öflingen), Felix Mulflur und Bruno Steinbauer (Stadtmusik Wehr).

Arbeitsbezirk 7: Bernhard Bächle (Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg).

Arbeitsbezirk 8: Roland Edinger, Klemens Lampart (Blasorchester Unterlauchringen), Michael Köpfler (MV Dangstetten) und Gerd Bercher (MV Kadelburg).

117 Musiker wurdenbei der zentralen Ehrungsveranstaltung des Blasmusikverbandes Hochrhein in der Alemannenhalle Wutöschingen für 40, 50 und 60 Jahre sowie 25 Jahre Vorstand oder Dirigent geehrt. Die Gratulanten Felix Schreiner (Verbandspräsident) und Landrat Martin Kistler, das Verbandspräsidium sowie die Bürgermeister der Gemeinden, die Bezirks- und Vereinsvorsitzenden freuten sich sehr über das große Engagement der Musiker. Bild: Yvonne Würth | Bild: Yvonne Würth

40 Jahre

Arbeitsbezirk 1: Otmar Bockstaller, Michael Ebner, Roland Ebner (Trachtenkapelle Brenden), Sabine Blatter, Stefanie Kaiser, Jürgen Weber (Trachtenkapelle Birkendorf), Jürgen Bächle, Gudrun Böhler, Rolf Kilian, Eva-Maria Maier-Isele, Alexander Weiß, Silke Wolff (Trachtenkapelle Berau), Oliver Gamp, Klaus Huber, Ralf Huber, Joachim Prothmann (MV Weilheim), Daniel Duttlinger, Gudrun Hilpert, Hansjörg Marder, Kurt Müller und Manfred Müller (MV Gurtweil).

Arbeitsbezirk 2: Lothar Böhler (MV Birndorf), Bernhard Eckert (Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen), Thomas Kaiser und Thomas Strittmatter (Trachtenkapelle Strittmatt).

Arbeitsbezirk 3: Roland Schilling (MV Grießen), Harald Boller, Volker Weigel (MV Hohentengen), Egon Burkhard-Wehrle, Stefan Strittmatter und Thomas Strittmatter (MV Stetten-Bergöschingen).

Arbeitsbezirk 4: Karlheinz Weber (MV Epfenhofen), Daniel Armbruster, Andreas Eisele, Thomas Eisele, Edgar Raufer, Edwin Schanz (MV Eberfingen), Gabriele Duttlinger, Markus Schey und Eduard Woll (MV Lembach).

Arbeitsbezirk 5: Stefan Götz, Matthias Köpfer (MV Bernau), Jürgen Mayer, Katharina Umber (Stadtmusik St. Blasien) und Martina Berger (Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern).

Arbeitsbezirk 6: Bernhard Dilger (Stadtmusik Bad Säckingen), Rolf Gallmann und Gabriele Lenz (MV Öflingen).

Arbeitsbezirk 7: Holger Albiez, Thomas Bächle (MV Willaringen), Erika Strittmatter (Trachtenkapelle Hogschür) und Konrad Wagner (MV Hütten).

Arbeitsbezirk 8: Claudia Bächle (MV Untermettingen), Irina Dohse (MV Degernau), Georg Preis (MV Kadelburg), Rolf Bergdorf (MV Oberlauchringen), Michaela Ehret, Heike Mihailowitsch, Sigrid Schwarz, Klaus Wohllaib (MV Rheinheim), Ewald Manz (MV Schwerzen), Thomas Bächle, Bodo Dohse, Silvia Faller, Wolfgang Kaiser, Michael Süß, Volker Triebs (MV Wutöschingen) und Klaus Jahnke (Stadtmusik Tiengen).

25 Jahre im Vorstand oder Dirigent

Für 25 Jahre Dirigent erhielten Ralf Eckert (MV Rickenbach) und Ralph Seifermann (MV Lembach) die Silberne Verdienstnadel des BDB Lyra grün. Die Silberne Verdienstnadel Lyra blau des BDB für 25 Jahre Arbeit Vorstand ging an Angelika Ganzmann-Bindert (MV Gaiß-Waldkirch) und Heike Mihailowitsch (MV Rheinheim. Für zehn Jahre im Präsidium des Blasmusikverbands erhielten Ralf Eckert und Patricia Schmidt die bronzene Verdienstnadel.

