Aus der Parfümerie Klös wird die Parfümerie Schuback: Am 1. Februar 2024 ist die über 50-jährige Firmengeschichte der Waldshuter Parfümerie Klös Vergangenheit. Das in Lübeck ansässige Unternehmen Schuback mit deutschlandweit 65 Parfümerie-Filialen übernimmt die beiden Klös-Standorte in der Kaiserstraße 19 und 68.

Veronika Klös und Martina Höhl freuen sich, dass mit den Schuback Parfümerien ein renommiertes, 1947 gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen ihre Parfümerien übernimmt. Sie gehen davon aus, dass sich für die Kunden nicht viel ändern wird, dass Herzlichkeit, Vertrauen und individuelle Beratung weiterhin an erster Stelle stehen werden.

Jahrzehnte das Fundament der Parfümerie

Über Jahrzehnte waren Veronika Klös und ihr 2018 verstorbener Mann Ernst Klös, Gesicht und Fundament der Parfümerie. Gemeinsam haben sie die beiden Geschäfte mit großem Einsatz aufgebaut und mit ihrem Team auch schwierige Zeiten gemeistert.

Sie haben die Parfümerie Klös gegründet und aufgebaut: Veronika Klös und ihr 2018 verstorbener Ehemann Ernst Klös. (Archivbild 2015) | Bild: Privat/Ulrike Fischer

Eckdaten der Firmengeschichte 1. Juli 1970: Der Waldshuter Ernst Klös (Jahrgang 1935) eröffnet die Stadt-Drogerie Waldshut in der Kaiserstraße 72. Zuvor führte er Lebensmittelgeschäfte und ein Blumen- und Früchte-Geschäft.

1984: Umfirmierung von Stadt-Drogerie in Parfümerie Klös.

1990 und 2000: Übernahme der Parfümerien Riegger und Yaska und Ausbau zu den heutigen Parfümerien Klös mit den Standorten Kaiserstraße 19 und 68.

2016: Martina Höhl, Tochter von Ernst Klös, wird Teilhaberin der Parfümerie Klös.

2018: Ernst Klös stirbt im Alter von 83 Jahren, Veronika Klös und Martina Höhl führen das Unternehmen weiter.

„Wir übergeben zwei gesunde Geschäfte“, sagt Veronika Klös. Die Entscheidung, die beiden Parfümerien zu verkaufen, wäre ihr schwer gefallen: „Es hat mich viele Stunden meines Schlafs gekostet, Herz und Verstand haben heftige Kämpfe ausgestanden, der Verstand hat gewonnen.“

Dass sie mit dem Verkauf nicht gegen den Willen ihres Mannes gehandelt hat, ist ihr wichtig. Ernst Klös wäre in den Jahren vor seinem Tod offen gegenüber neuen Optionen für die Zukunft der beiden Parfümerien gewesen.

Die Gründe für die Übergabe

Als Hauptgrund für die Geschäftsübergabe nennt die Unternehmerin Nötigung der Industrie, die keine Landparfümerien mehr wolle, sondern Paläste. Investitionen im großen Umfang wären nötig gewesen.

Verbunden mit gesellschaftlichen Veränderungen, spricht Veronika Klös von zu vielen Unsicherheiten. Oberstes Ziel war für das Ehepaar Klös immer der Erhalt der beiden Parfümerien. Dies auch mit Blick auf die Attraktivität der Waldshuter Kaiserstraße.

So geht es mit der Parfümerie weiter

„Alle Mitarbeiter werden übernommen, die Kosmetikkabinen werden fortgeführt und Geschenk-Gutscheine können weiterhin eingelöst und gekauft werden“, bekräftigte Schuhback-Geschäftsführer Christian Wagner bei seinem Besuch in Waldshut.

Er hob hervor, dass seine Familie Wurzeln in Süddeutschland hätte, die Region und Waldshut kennen und mögen würde und so der Wunsch entstanden wäre, neben Weil am Rhein im Landkreis Lörrach, auch im Kreis Waldshut Fuß zu fassen.

Es soll ein nahtloser Übergang von der Parfümerie Klös zur Parfümerie Schuhback ohne Schließung werden. Umbauarbeiten in den ersten Monaten nach Übernahme, schließt Christian Wagner aus. Das komplette Sortiment bleibt nach seiner Aussage erhalten, wird gegebenenfalls später sogar erweitert.

Ein allgemeiner Trend?

Die Geschäftsübergabe folgt keinem allgemeinen Trend. Laut Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee gibt es keine Zahlen, die zeigen, dass verstärkt Einzelhandelsgeschäfte nach ihrer Aufgabe, von Filialisten wieder eröffnet werden.