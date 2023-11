Der ehemalige Waldshut-Tiengener Hochbauamtsleiter Lorenz Wehrle bewirbt sich als Beigeordneter/Bürgermeister in der Stadt Weil am Rhein – und damit um die Nachfolge des inzwischen zum Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen aufgestiegenen Martin Gruner. Bereits am Dienstag, 21. November, wird der Gemeinderat von Weil am Rhein eine Entscheidung treffen. Zur Wahl stehen insgesamt zwei Kandidaten. Neben Lorenz Wehrle ist es Christian Renner, Leiter des Weiler Stadtbauamtes.

Wehrle, der die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen zum 31. März 2020 verlassen hatte, ist seit 2020 Dezernent für Planen, Bauen und Umwelt in Bad Krozingen.

Auf den Posten des Beigeordneten in Weil am Rhein hatten sich laut Sitzungsunterlagen 20 Kandidaten beworben. Die vom Gemeinderat bestimmte Auswahlkommission hat sich auf einen engeren Bewerberkreis verständigt. Die Bewerber der engeren Wahl haben sich am 21. Oktober 2023 der Auswahlkommission persönlich vorgestellt. Eine Vorstellung der Bewerber in den Fraktionen erfolgte am 11. November 2023.

Die wichtigsten Projekte in Waldshut-Tiengen unter der Leitung von Wehrle

Lorenz Wehrle war in Waldshut-Tiengen rund zweieinhalb Jahre lang, von 2017 bis 2020, als Leiter des Hochbauamtes tätig. Unter seiner Leitung wurden beispielsweise das neue Feuerwehrhaus mit integriertem Kindergarten auf dem Dach entwickelt sowie die Sanierung des Kornhauses mit Stadtbibliothek begonnen.

Zuvor arbeitete der gebürtige Freiburger 20 Jahre als freier Architekt in Freiburg.

Lorenz Wehrle war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.