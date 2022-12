von der Lokalredaktion Konstanz

Januar

5. Januar: Bereits zu Beginn des Jahres 2022 schrecken viele Anwohner acht Feuerwehr-Fahrzeuge auf, die mit Blaulicht in Richtung Mainau rasen. 35 Einsatzkräfte haben sich auf den Weg gemacht, da zu Beginn des Einsatzes in einer Bäckerei nicht ganz klar war, was die Helfer dort erwartet. Schlussendlich muss aber nur eine Person handeln – und die Butter vom Herd nehmen. Somit ist der Einsatz schnell beendet gewesen.

20. Januar: Die Polizei wird zu einem Raubüberfall im Konstanzer Industriegebiet gerufen. Einer Frau wurde am Abend in der dortigen Sparkassenfiliale von zunächst Unbekannten eine Geldmappe entrissen. Mitte Februar können Polizei und Staatsanwaltschaft dann aber einen Ermittlungserfolg vermelden: Drei junge Frauen werden nach dem Raub festgenommen. Sie sind gerade einmal zwischen 17 und 18 Jahre alt.

Feuerwehreinsatz beim Einlaufen des Fährschiffs „Konstanz“ in den Hafen Konstanz-Staad: Einsatzkräfte erwarten das Schiff, nachdem im Maschinenraum ein Brandalaram ausgelöst worden war. | Bild: Rau, Jörg-Peter | SK-Archiv

Februar

5. Februar: Schrecksekunde auf dem Bodensee – denn auf der Fähre schrillt die Alarmglocke kurz nach dem Ablegen in Meersburg. Dennoch setzt die „Konstanz“ nach Staad über, wo Feuerwehr, Notärzte und Rettungsdienst das Schiff in Empfang nehmen. Im Maschinenraum wird ein Kabelbrand entdeckt und schnell gelöscht. Verletzte gibt es glücklicherweise nicht, es entsteht jedoch ein Schaden von 6000 Euro.

24. Februar: Am Schmotzigen Dunschtig platzt die Innenstadt – insbesondere die Marktstätte – aus allen Nähten. Überall sind feiernde Mäschgerle und umherziehende Narren. Der Tag verläuft erst friedlich, doch dann eskaliert die Lage – das zeigt sich auch in der Polizei-Bilanz. Am Abend kommt es durch Alkoholkonsum zu Straftaten wie Körperverletzung und Beleidigung, aber auch zu Vandalismus im Eiscafé Nicoletti.

13.55 Uhr am Schmotzigen Dunschtig auf der Marktstätte Konstanz: Der zentrale Platz wird mehr und mehr zur Partymeile. | Bild: Scherrer, Aurelia | SK-Archiv

März

19. März: Der Inseldamm zur Reichenau brennt in den frühen Morgenstunden. Obwohl Einsatzkräfte gegen das Feuer kämpfen, werden 25.000 Quadratmeter Schilf zum Raub der Flammen. Wenige Tage später wird die Brandursache bekannt gegeben: Ein 45-jähriger Mann habe in dem Bereich des Schilfs in der Nacht ein Lagerfeuer entzündet. Dieses sei aufgrund des starken Windes aus Nordost außer Kontrolle geraten.

27. März: Ein Kleinflugzeug stürzt kurz nach dem Start vom Konstanzer Flugplatz ab. Beide Insassen, ein 44-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau, tragen lebensgefährliche Verletzungen davon, überleben aber glücklicherweise den Crash. Die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) leiten nach dem Absturz Ermittlungen zur Ursache ein und versprechen: „Wir klären alles auf.“

Beim Brand auf dem Reichenauer Inseldamm sind zahlreiche Kräfte im Einsatz. Mehrere Stunden kämpfen sie gegen die Flammen. | Bild: FF Reichenau | SK-Archiv

April

9. April: In einer Seniorenwohnanlage an der Hardtstraße bricht ein Feuer aus, vor dem mehrere Pflegebedürftige gerettet werden müssen – und fast wäre es zur Katastrophe gekommen. Während die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens eilen, beginnen Betreuer, Nachbarn und Passanten schon mit der Rettung und verhindern damit wohl Schlimmeres. Die älteste gerettete Person war übrigens 96 Jahre alt.

17. April: Am Ostermontag 2022 kommt es in Fürstenberg zu einem SEK-Einsatz. Mehrere Personen werden festgenommen. Sie hatten zuvor einen jungen Mann entführt und in einer Wohnung gefoltert, um vermeintliche Schulden von ihm einzutreiben. Anfang Dezember verhängt das Landgericht mehrjährige Haftstrafen. Doch Ende Dezember wird bekannt: Der Staatsanwalt geht in Revision. Er will härtere Strafen.

SEK-Einsatz in Konstanz-Fürstenberg: Spezialkräfte stürmen die Wohnung, in der sich auch eine Schusswaffe befinden soll. | Bild: Rau, Jörg-Peter | SK-Archiv

Mai

10. Mai: Über Konstanz kreist ein Hubschrauber der Polizei und viele fragen sich, was los ist. Die Beamten suchen einen Flüchtigen, der in Unterhose und Unterhemd getürmt ist, um sich der Verhaftung zu entziehen. Bis zum Abend können die Polizisten dem leicht Bekleideten jedoch nicht habhaft werden. Einige Tage später, genauer gesagt am 19. Mai, kommt dann die Meldung, dass der Mann inzwischen festgenommen wurde.

21. Mai: Ein vermeintliches Europol-Telefonat kostet einen Konstanzer Tausende Euro – und beschäftigt deshalb die Konstanzer Polizei. Angeblich wurde die Identität des 22-Jährigen gestohlen und auf seinen Namen enorme Geldsummen ausgegeben. Doch solche Behauptungen sind nur ein fieser Trick, wie die Polizei warnt. Im Jahresverlauf kommt es zu Anrufen von Betrügern. Oftmals werden ältere Menschen zu Opfern.

Die Feuerwehr Konstanz rückte am 15. Juni zum Lago Einkaufszentrum aus. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. | Bild: Timm Lechler | SK-Archiv

Juni

15. Juni: Aufgrund von Rauchentwicklung im dortigen Discounter löst die Brandmeldeanlage im Lago Einkaufszentrum aus und ruft somit die Feuerwehr auf den Plan. Der Supermarkt wird daraufhin geräumt. Laut Angaben des Pressesprechers Fabian Daltoe hat ein defektes Kühlgerät zur Rauchentwicklung geführt. Zuerst hatte man vermutet, dass Abgase von der Lastwagen-Laderampe zum Alarm geführt haben könnten.

26. Juni: Alarm nahe des Strandbads Dingelsdorf! Das Verschwinden eines Sechsjährigen löst eine großangelegte Suche aus. Feuerwehr, DLRG und Polizei rücken zum Einsatz aus, denn wenn Kinder in Nähe von Wasser vermisst werden, klingeln die Alarmglocken von Rettungskräften. Doch glücklicherweise wird der gesuchte Junge eine knappe Stunde später wohlbehalten in der Nähe seines Wohnorts gefunden.

Rauchschwaden über dem Waldsiedlungstunnel. Kurz vor der Eröffnung wird in dem Tunnel ein Brandversuch durchgeführt. | Bild: Lukas Ondreka | SK-Archiv

Juli

5. Juli: Auch Brandschutzübungen gehören zu den Aufgaben der Feuerwehr – so auch im B33-Tunnel an der Waldsiedlung. Wenige Tage vor der Eröffnung, die Mitte Juli stattfindet, steigen deshalb schwarze Rauchschwaden aus dem Neubau. Im Inneren wird der Brandalarm getestet, der anfangs sogar zu gut funktioniert: In den ersten Wochen kommt es zu mehreren Fehlalarmen. Inzwischen ist das gelöst.

27. Juli: Ein schöner Abend im Herosé-Park endet mit einem Messer-Überfall, bei dem ein 37-Jähriger von drei Tätern ausgeraubt wird. Bis zum Ende des Monats kommt es zu weiteren Taten auf der rechtsrheinischen Seite. Wenige Tage später nimmt die Polizei mehrere Personen fest, die für ähnliche Taten verantwortlich sein sollen. Für welche und wie viele genau, das ist ab diesem Zeitpunkt Gegenstand der Ermittlungen.

Auf dem Gnadensee zwischen Reichenau und Allensbach suchten Polizei und Rettungskräfte in der Nacht zum 8. August nach einer Frau. | Bild: Gaby Hauptmann | SK-Archiv

August

8. August: Ein nächtlicher Einsatz mit Hubschrauber und Rettungsbooten auf dem Gnadensee hält in Allensbach und auf der Reichenau die Anwohner wach. Polizei und Rettungskräfte suchen das Wasser ab, nachdem Zeugen das laute Rufen einer Frau gemeldet hatten. Die Frau, die laut Polizeiangaben psychische Auffälligkeiten zeigte, konnte schließlich gefunden und in ärztliche Behandlung übergeben werden.

25. August: Und auch dieser Fall auf dem Gnadensee sorgt für Aufregung im Sommer – denn erst verschwindet ein Segelboot und taucht es andernorts wieder auf. Dem Bootseigner fährt der Schrecken in die Glieder, als sein Segelboot vor Allensbach plötzlich weg ist. Die Wasserschutzpolizei vermutet, dass es sich gelöst hat und abgetrieben ist – und prompt wird das teure Vehikel vor der Reichenau wiedergefunden.

Auch über Facebook hatte die Bootseigner-Familie nach dem vermissten Segelboot des Typs Sunbeam 22.1 gesucht. | Bild: privat | SK-Archiv

September

3. September: Für die Mehrheit der Fans ist das Tote-Hosen-Konzert im Bodenseestadion ein friedliches Highlight, doch für einen jungen Mann ist es der Anlass, zu tief ins Glas zu schauen. Und dann gibt es kein Halten mehr: Der 20-Jährige besteigt einen Rettungswagen. Am Ende schreibt die Polizei mehrere Anzeigen gegen ihn: Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

9. September: Die miese Masche von Betrügern führt dazu, dass sich eine 87-Jährige große Sorgen um ihre Tochter macht und sogar zur Geldübergabe mit dem Taxi nach Freiburg fährt. Dieser Fall ist besonders tragisch – und sie ist eines von mehreren Opfern von Telefonbetrug in Konstanz und Dingelsdorf. Wieder werden ältere Menschen mit Schockanrufen und WhatsApp-Märchen um Zehntausende Euro gebracht.

Immer wieder wird vor Betrugsmaschen gewarnt, doch die Kriminellen schaffen es manchmal auch, ihre Opfer so zu verunsichern, dass diese tun, was verlangt wird. | Bild: Simon, Guy | SK-Archiv

Oktober

12. Oktober: Dieser kuriose Unfall kurz vor Allensbach auf der B33 beschäftigt im Herbst die Polizei: Eine Porsche-Fahrerin verliert auf dem Weg nach Konstanz ihre Möbel. Ein Lastwagen kann den Hindernissen, die beim Gasgeben aus dem geöffneten Kofferraum des Autos auf die B33 kullern, noch ausweichen, das Fahrzeug dahinter aber nicht mehr. Der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr wird zum Fall für die Verkehrspolizei.

23. Oktober: Drei Männer schlagen nachts im Konstanzer Industriegebiet auf einen jungen Mann aus dem Raum Singen ein, als ein Konstanzer dazwischen geht, wird auch er brutal angegriffen. Wenige Tage später stellen sich die mutmaßlichen Schläger, die zwischen 19 und 28 Jahre alt sind, der Polizei. Gegen sie wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. 2023 wird es voraussichtlich zum Gerichtsprozess kommen.

Rauschwaden steigen von dem Wohn- und Geschäftshaus nahe dem Grenzübergang Konstanz-Kreuzlinger Tor auf. | Bild: Kantonspolizei Thurgau | SK-Archiv

November

12. November: Den Großbrand in Kreuzlingen bemerken auch die Konstanzer, da eine Rauchsäule aufsteigt. Das Haus zur Helvetia am Eingang zum Boulevard aus Richtung Konstanz steht in Flammen. Eine 51-jährige Bewohnerin muss mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken und das Haus ist vorerst nicht mehr nutzbar.

24. November: In der Innenstadt kommt es zur Kollision. Auf Höhe des Pfalzgartens biegt eine 86-jährige Radfahrerin laut Polizei unvermittelt nach links ab und stößt dabei mit einem 47-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Wenige danach erliegt die Frau ihren Kopfverletzungen. Sie ist das vierte Todesopfer nach einem Fahrradunfall in Konstanz seit Juli. Sie hatte – wie die anderen – keinen Helm getragen.

Hier endet die Flucht vor der Polizei: Mitten in Wollmatingen bleibt der Wagen liegen, nachdem der Fahrer einen Lichtmast rammte. | Bild: Jürgen Rößler | SK-Archiv

Dezember

1. Dezember: Der Fahrer eines Suzukis kracht an der Kreuzung Fürstenberg-/Riedstraße gegen eine Verkehrsinsel, als er der Polizei davonfahren will. Dann verliert er einen Reifen und schließlich die Kontrolle über den Wagen. Eine Fußgängerin rettet sich mit einem Sprung gerade noch vor dem Auto. Das passiert am ersten Dezembermorgen. Inzwischen weiß die Polizei auch: Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis.

8. Dezember: Plötzlich hängt die hunderte Kilogramm schwere Glocke nicht mehr im Türmchen auf dem Schnetztor. Sie ist abgebrochen und könnte herabstürzen, weshalb die Polizei den Bereich am späten Abend sperrt und die Feuerwehr mit der Sicherung beginnt. Nachdem die Gefahr gebannt ist, wird klar: Das gusseiserne Teil herunterzuholen, erfordert größeren Aufwand – und wohl einen Autokran.