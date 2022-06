Konstanz vor 2 Stunden Aufregung in Nähe des Strandbads Dingelsdorf: Sechsjähriger vermisst Feuerwehr, DLRG und Polizei sind am Sonntagmittag auf der Suche nach einem sechs Jahre alten Jungen, der vermisst gemeldet wurde. Doch wenig später gibt es Entwarnung.

Wenn Kinder in Nähe von Wasser vermisst werden, klingeln die Alarmglocken von Rettungskräften. So geschehen am Sonntag im Strandbad Dingelsdorf. | Bild: Schuler, Andreas