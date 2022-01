Konstanz vor 19 Minuten

Acht Feuerwehr-Fahrzeuge und 35 Einsatzkräfte rasen zur Mainau – und glücklicherweise muss einer nur die Butter vom Herd nehmen

Nicht immer, wenn eine Brandmeldeanlage Alarm schlägt, muss ein Feuer gelöscht werden. Dass die Konstanzer Feuerwehr dennoch prompt reagiert und auf alles vorbereitet ist, hat sie am Mittwochvormittag, 5. Januar, einmal mehr bewiesen. Denn zu Beginn des Einsatzes in einer Bäckerei im Bereich der Mainau war nicht ganz klar, was die Helfer dort erwartet.