Wie es am Einsatzort hieß, war der Brand nach ersten Erkenntnissen in der Sauna im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Feuerwehr-Pressesprecher Fabian Daltoe teilte vor Ort weiter mit, dass in dem betroffenen Gebäude acht Personen gemeldet worden seien. Tatsächlich hätten sich aber zehn Personen im Inneren befunden.

Im Einsatz war unter anderem auch eines der Drehleiterfahrzeuge der Konstanzer Feuerwehr. Fünf Bewohner des betroffenen Hauses wurden damit gerettet. | Bild: Scherrer, Aurelia

Fünf Personen konnten den Angaben zufolge über den Hauseingang gerettet werden. Weitere fünf Personen wurden mittels Drehleiter in Sicherheit gebracht, da das Haus schon zu verraucht gewesen sei.

Die Betroffenen wurden dem Rettungsdienst übergeben. Vor Ort waren dafür zahlreiche Einsatzfahrzeuge. Über den Zustand der Patienten wurden zunächst nichts bekannt. Im Einsatz war nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz auch ein Rettungshubschrauber. Viele Konstanzer hatten den Flug am Samstagnachmittag bemerkt.

Feuerwehrleute mussten auch Atemschutzgerät anlegen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Unter Einsatzleitung von Feuerwehrkommandant Bernd Roth waren die Züge Wollmatingen, Petershausen der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Kräfte der hauptamtlichen Wache im Einsatz, ebenso wie Rettungsdienst und Polizei.

Neben den hauptamtlichen Kräfte der Wache waren auch Freiwillige Feuerwehrleute der Züge Petershausen und Wollmatingen im Einsatz. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die Hardtstraße führt durch ein dicht bebautes Wohngebiet an der Grenze zwischen den Konstanzer Stadtteilen Fürstenberg und Wollmatingen. Dort waren am Samstagnachmittag sehr viele Einsatzfahrzeuge zu sehen. Der Einsatz dauerte bis zum späten Nachmittag an.

Wenn weitere gesicherte Informationen vorliegen, aktualisieren wir diesen Bericht.