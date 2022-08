Schon wieder Alarm! Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Tunnel Waldsiedlung der B33 am Montag, 15. August, um kurz nach 11 Uhr erneut gesperrt worden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage.

Wegen der Sperrung habe sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau in Richtung Konstanz gebildet, so Sprecherin Katrin Rosenthal. Gegen 12 Uhr kam der Verkehr durch den Tunnel langsam und mit Einweisung durch die Polizei wieder in Gang.

Reichenau Wieder ein Fehlalarm im B33-Tunnel – wird das für die Feuerwehrleute zur Belastungsprobe? Das könnte Sie auch interessieren

Laut Thomas Baumgartner, Sprecher der Reichenauer Feuerwehr, die mit 17 Einsatzkräften vor Ort war, hatte diesmal die Brandmeldeanlage des Betriebsgebäudes Ost angeschlagen. Es habe aber kein Feuer gegeben. Nach der Ursache des Brandalarms werde nun gesucht. Vermutlich handele es sich um eine Störung im System.

Es ist der vierte Fehlalarm seit der Eröffnung Mitte Juli. In den vergangenen vier Wochen gab es bereits drei Einsätze im B33-Tunnel: Zweimal war Gischt nach starken Niederschlägen Grund für die Alarmierung der Feuerwehr. Am Freitag, 12. August, hatte Staubentwicklung bei Bauarbeiten zu einem Einsatz geführt.