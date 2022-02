Konstanz vor 49 Minuten

Schrecksekunde auf der Fähre Meersburg-Konstanz: Feuerwehreinsatz auf der „Konstanz“ – mit weiteren Bildern

Als das Schiff in Konstanz-Staad einlief, standen schon zahlreiche Einsatzkräfte bereit: Am Samstagnachmittag gab es so viel Blaulicht am Anleger wie lange nicht mehr. Sogar das Feuerlöschboot wurde alarmiert.