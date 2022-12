Konstanz vor 1 Stunde

Nachteinsatz am Schnetztor: Glocke rauscht mit hunderten Kilogramm in die Tiefe

Nichts geht mehr in der Bodanstraße am Mittwochabend: Die Zufahrt ist von der Polizei gesperrt, die Feuerwehr ist mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Doch was ist los, wo doch kein Feuer oder Rauch zu sehen ist?