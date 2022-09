Während des Tote-Hosen-Konzertes im Bodenseestadion hat ein betrunkener junger Mann am Samstagabend, 3. September, zunächst einen Krankenwagen beschädigt und anschließend der Polizei Widerstand geleistet.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, kletterte der 20-Jährige auf der Eichhornstraße zunächst auf die Motorhaube des Krankenwagens und von dort über die Windschutzscheibe auf das Dach des Fahrzeugs. Als er mehrfach aufgefordert wurde, von dem Wagen herunterzukommen, beleidigte er zunächst eine Polizistin, sprang dann auf die Motorhaube versuchte zu flüchten.

In der Folge habe sich der betrunkene 20-Jährige heftig unter fortwährenden Beleidigungen und Bedrohungen den Beamten widersetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Er sei zunächst in Gewahrsam genommen und anschließend in die Obhut seiner Freundin gegeben worden.

Der junge Mann muss sich nun nicht nur wegen des beschädigten Rettungswagens verantworten, sondern zudem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.