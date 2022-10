Polizisten mussten zertrümmerte Möbelteile von der Bundesstraße 33 zwischen Radolfzell und Allensbach aufsammeln. Was war hier passiert? Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, kam es am Dienstag, 11. Oktober, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Gegen 15.45 Uhr hielt ein schwarzer Porsche-SUV kurz vor der Anschlussstelle Allensbach-West in Richtung Konstanz im Grünstreifen am Fahrbahnrand an. Kurz bevor ein Lastwagen an dem stehenden Auto vorbeifuhr, beschleunigte die Fahrerin des SUV dann plötzlich aus dem Stand derart stark, dass die im geöffneten Kofferraum transportierten Möbel auf die Fahrbahn fielen.

Bild: Kerstan, Stefanie

Der Fahrer des Lasters konnte gerade noch ausweichen. Eine dahinterfahrende 57-Jährige schaffte das nicht mehr, ihr Mercedes kollidierte mit den auf der Fahrbahn liegenden Gegenständen. Die Höhe des dadurch am Auto entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Verursacherin des Unfalls muss noch gefunden werden. Sie hielt nach dem Verlust ihrer Ladung laut Polizei zwar kurz an, setzte ihre Fahrt dann jedoch in Richtung Konstanz fort, ohne sich um die Reste ihrer Fracht zu kümmern.

Die Überbleibsel der unfreiwilligen Sperrmüllaktion wurden schließlich durch eine Polizeistreife von der Straße entfernt. Wie wertvoll die Stücke waren, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Bei dem Porsche-SUV soll es sich um einen schwarzen Wagen mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen können sich an die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer (07733) 99660-0 wenden.