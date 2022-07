Schöner Abend mit schrecklichem Ende: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich in der Nacht auf Mittwoch, 27. Juli, gegen 1 Uhr im Herosé-Park ereignet haben soll. Opfer war ein 37 Jahre alter Mann, für den der Park-Besuch zunächst gut begonnen hatte.

Laut Polizei lernte er eine 24-jährige Frau aus Konstanz kennen, mit der er den Abend auf einer Mauer unter einem Baum im Bereich der Einstiegsstelle in den Seerhein verbrachte. Im Verlauf des Abends hätten drei unbekannte Männer, die rechts der Einstiegsstelle saßen, den 37-Jährigen mehrfach nach Zigaretten gefragt. Es waren die späteren Täter.

Abschied nach Mitternacht

Gegen 0.30 Uhr machte sich die bislang unbekannte Begleiterin des späteren Opfers in Richtung Fahrradbrücke auf den Heimweg. Als der Mann kurz vor 1 Uhr in Richtung Reichenaustraße davonging, folgten ihm die drei Unbekannten zunächst, ehe sie ihn im Bereich einer Rasenfläche angriffen und ihm sowohl seine Umhängetasche als auch eine Halskette abnahmen.

Einer der Täter soll dabei ein Messer in der Hand gehabt und mehrmals in Richtung des 37-Jährigen gestochen haben, bevor er damit den Trageriemen der Tasche des am Boden liegenden Mannes durchtrennte. Im Verlauf des Gerangels verletzte sich das Opfer durch das Messer an der Hand. Nach dem Überfall lief das Trio mit seiner Beute in Richtung Reichenaustraße davon.

So sollen die Täter ausgesehen haben

Zu den drei Männern liegen der Polizei auch Beschreibungen vor. Täter 1 ist demnach 17 bis 19 Jahre alt, knapp unter 1,70 Meter groß, wiegt etwa 80 Kilogramm und hat schwarze Haare, oben nach hinten gekämmt, seitlich kurz. Er sprach Englisch, Deutsch und Arabisch und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, grauer Kapuzenjacke, weißer Hose und weißen Sneakers.

Täter 2 (schwarze Schildmütze, weißer Kapuzenpullover, Kapuze auf dem Kopf über der Schildmütze, schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe) soll 20 bis 24 Jahre alt und so groß und schwer wie der jüngere Mann sein. Der älteste aus dem Trio ist den Angaben zufolge mit etwa 27 bis 30 Jahren Täter 3 – etwa 1,62 bis 1,65 Meter groß, schlank und mit einem auffällig sauber gepflegten Vollbart. Er trug eine rote Schildmütze und war ansonsten komplett schwarz gekleidet.

Hoffnung auf Zeugenhinweise

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (07531) 995-0. Die Ermittler hoffen vor allem, dass sich die 24-jährige Konstanzerin mit ihnen in Verbindung setzt, die den Abend mit dem 37-Jährigen auf der Mauer im Herosé-Park verbracht haben soll.