Engen 09. März 2021

Testzentrum im oberen Hegau geht an den Start

Während die Infektionszahlen in Engen in dieser Woche deutlich angestiegen sind, können ab Samstag am Medizinischen Versorgungszentrum Schnelltests gemacht werden. Das Angebot richtet sich an die Bürger von Engen, Aach, Tengen und Mühlhausen-Ehingen.

von Helene Kerle