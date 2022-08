Kann man sich nachts noch ohne Angst am rechten Seerheinufer aufhalten? Nach dem Überfall auf einen 37-Jährigen im Herosé-Park vor ein paar Tagen ist dort am 31. Juli ein 18-Jähriger zum Opfer zweier Krimineller geworden.

Laut Katrin Rosenthal vom Polizeipräsidium Konstanz befand sich der junge Mann gegen 3.25 Uhr auf Höhe der Gaststätte L‘Osteria am Rheinufer, als die beiden Täter ihn zunächst ansprachen und nach Zigaretten fragten. Einer der beiden erwähnte dabei, ein Messer mit sich zu führen, woraufhin der andere ein Küchenmesser aus der Tasche zog und beide dem jungen Mann versicherten, dass Wegrennen sinnlos sei.

Wahrscheinlich andere Täter als im Herosé

Der 18-Jährige gab seine Tasche heraus, aus der die Räuber Zigaretten und einen größeren Geldbetrag erbeuteten. Im Anschluss daran seien sie mit einem E-Scooter in Richtung Schneckenburgstraße davon gefahren, so Rosenthal.

Obwohl sich die beiden Taten ähneln – die Tatorte liegen nahe beieinander auf Petershauser Seite, die späteren Angreifer im Herosé hatten zunächst ebenfalls nach Zigaretten gefragt –, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht davon aus, dass es sich um dieselben Räuber handelte. „Es ist kein Zusammenhang bekannt – aber die Polizei denkt bei ihren Ermittlungen natürlich immer an alles“, sagte Staatsanwalt Andreas Mathy dem SÜDKURIER. Allerdings lassen die völlig unterschiedlichen Täterbeschreibungen kaum Raum für eine Verbindung.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus Im jüngsten Fall soll es sich beim ersten Verdächtigen um einen etwa 1,85 Meter großen, circa 80 Kilogramm schweren und etwa 20 Jahre alten Mann mit lockigen braunen und seitlich rasierten Haaren handeln. Er trug ein Tattoo am linken Unterarm und eine goldene Armbanduhr und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Kriminelle soll etwa 1,75 Meter groß und um die 18 Jahre alt sein und dunkelbraune Haare haben. Er war bekleidet mit einem weißen Shirt mit drei schwarzen Streifen und einer langen Hose.

Bei dem ersten Fall am 27. Juli im Herosé-Park hatten drei bislang unbekannte Männer einen 37-Jährigen ausgeraubt. Das Opfer trug Messerschnitte an der Hand davon. Die Täter sind bislang nicht gefasst.

Unbekannte greifen an Tankstelle an

Doch damit nicht genug, denn es gibt noch einen weiteren Angriff, der sich am 31. Juli nur kurz nach dem zweiten Überfall keine 300 Meter entfernt in stadtauswärtiger Richtung ereignete. Laut Polizei wurde ein weiterer 18-Jähriger gegen 4 Uhr von vier bis fünf Unbekannten im Bereich der Eni-Tankstelle auf der Reichenaustraße angegriffen und verletzt. Dabei traten die Täter auch noch auf den jungen Mann ein, als dieser bereits am Boden lag.

Ein Rettungswagen brachte das Opfer zur Behandlung ins Krankenhaus. „Zu der Gruppe der unbekannten Angreifer ist lediglich bekannt, dass ein Mädchen dabei gewesen sein soll“, so Polizeisprecherin Rosenthal. Zeugentelefon zu allen Fällen: (07531) 995-0.