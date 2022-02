Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil ist es gelungen, drei junge Frauen zu ermitteln, die verdächtigt werden, vor vier Wochen eine 33-Jährige im Industriegebiet überfallen und ausgeraubt zu haben. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Die Frau wollte am Abend des 20. Januars Tageseinnahmen an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Carl-Benz-Straße einzahlen. Die maskierten Täterinnen passten sie dabei ab und entrissen ihr, unter Vorhalt eines Messers, eine Geldtasche mit den Einnahmen. Zunächst hatte die Polizei in einer offiziellen Pressemitteilung von zwei männlichen Tatverdächtigen gesprochen. Wie sich nun herausstellt, war dies offenbar nicht zutreffend.

Denn nach umfangreicher Arbeit gelang es der Polizei nun, die drei Verdächtigen zu ermitteln und vorläufig festzunehmen. Es handelt sich dabei um drei junge Frauen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Sie sind geständig und wurden nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Konstanz auf freiem Fuß belassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, heißt es in der Pressenotiz abschließend.