Die Rauchsäule, die über dem Tunnel nahe der Waldsiedlung aufsteigt, ist nicht zu übersehen. Am 14. Juli soll der Waldsiedlungstunnel für den Verkehr freigegeben werden. Aus diesem Grund werden wenige Tage vor der Eröffnung zwei Brandversuche durchgeführt. Damit soll die Alarmanlage im Tunnel getestet werden.

Hier sind Spezialisten am Werk

Am Dienstagvormittag legten deshalb Spezialisten in beiden Tunnelröhren der Bundestraße 33 kontrolliert ein Feuer, zunächst in der südlichen Tunnelröhre und wenig später in der nördlichen. Dabei entwickelte sich Rauch, der aus den Tunnelportalen austrat und weithin zu sehen war.

„Die Brandversuche finden kontrolliert im Beisein der Feuerwehr statt“, so Yvonne Blum von der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums in einer Pressemitteilung. Brandversuche wie diese sind vor der Eröffnung von Tunnelbauwerken vorgeschrieben. Getestet wird dabei, ob die Brandmeldevorrichtungen im Tunnel einwandfrei funktionieren.

Beide Tests verlaufen erfolgreich

Innerhalb einer Minute nach der Entzündung des Benzins, dass zuvor in mehrere Wannen gefüllt worden war, muss der Brandalarm im Tunnel ausgelöst werden. Im Waldsiedlungstunnel löste der Alarm bei beiden Tests erfolgreich aus, wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilte.

Was passiert im Fall eines Brandes? Technik: Das Brandmeldekabel verläuft an der Decke des Tunnels und ist mit Temperatursensoren ausgestattet, die in der Lage sind, den Brandort auf vier Meter Genauigkeit zu orten. Innerhalb einer Minute nach der Entzündung des Benzins muss der Brandalarm ausgelöst werden. Daraufhin wird der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen mittels Schranken gesperrt. Die Ampeln im Vorfeld der Tunnelportale gehen auf Rot.

Evakuierung: Eine Durchsage im Tunnel bittet die Verkehrsteilnehmer, den Tunnel auf schnellstem Weg zu verlassen. Zudem wird die Meldung über die angeschalteten Radios in den Fahrzeugen übermittelt. Die Beleuchtung wird auf die volle Leuchtleistung erhöht und die Notgehwegbeleuchtung geht an.

Löschen: Im Auffangbecken für das Abwasser des Tunnels werden sämtliche Pumpen gestoppt, sodass das Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangt. Die Druckerhöhungsanlage für das Löschwasser wird eingeschaltet und ein Notruf geht an die Integrierte Leitstelle Radolfzell sowie an die Straßenmeisterei Radolfzell.

