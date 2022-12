Ein weiterer Radunfall in Konstanz hat ein tragisches Ende genommen: Eine 86-jährige Frau, die am 24. November in der Innenstadt nahe dem Münster verunglückt ist, erlag eine Woche später im Krankenhaus ihren Kopfverletzungen. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz am 5. Dezember in einer Pressemitteilung.

Die Polizei sucht nachträglich Zeugen zu dem Unfall, der sich an jenem Donnerstag gegen 8.30 Uhr am Münster ereignet hatte. Die Seniorin war mit einem normalen Fahrrad und ohne Helm vom Münsterplatz in Richtung Wessenbergstraße unterwegs.

Konstanz/Allensbach Nach tödlichen Fahrradunfällen am Bodensee: „Der Helm ist eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung“ Das könnte Sie auch interessieren

Auf Höhe des Pfalzgartens bog die 86-Jährige laut Polizei unvermittelt nach links ab und stieß dabei mit einem 47-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der die Frau gerade überholte. Beide stürzten. Für die Frau endete der Unfall mit dem Tod.

Dagegen erlitt der Mann mit dem Pedelec nur leichtere Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ein Pedelec ist ein deutlich schwereres Rad mit elektrischer Motorunterstützung bis 25 Kilometer pro Stunde. An drei der vier tödlichen Radunfälle des Jahres 2022 in und um Konstanz war ein solches Fahrrad beteiligt.

Vier Todesfälle innerhalb weniger Monate

Die Serie begann erst im zweiten Halbjahr: Am 13. Juli fuhr auf dem Bodenseeradweg in Höhe Waldsiedlung Reichenau eine Frau mit ihrem Pedelec auf ihren vorausradelnden Mann auf und knallte mit dem Kopf auf den Boden.

Zahl der Radunfälle steigt massiv Im ersten Halbjahr 2022 gab es in Baden-Württemberg 5764 Radunfälle – fast 22 Prozent mehr als von Januar bis Juni 2021. Wegen der vielen Unfälle waren auch deutlich mehr Tote zu beklagen. Ihre Zahl stieg von 25 im ersten Halbjahr 2021 auf 31 an. „Von den getöteten Radfahrern waren fast 75 Prozent mit einem Elektrofahrrad unterwegs, und mehr als die Hälfte trug keinen Helm“, so Innenminister Thomas Strobl bei der Vorstellung der erschreckenden Zahlen. Unklar ist aber, wie sich im selben Zeitraum die Gesamtzahl der Fahrradfahrer entwickelt hat. Im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020 gab es im Südwesten jährlich noch etwas mehr als 5200 Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt gewesen sind. 2022 wurde dieser Jahresdurchschnittswert bereits in sechs Monaten deutlich überschritten.

In der Nacht zum 28. Juli stürzte eine 24-Jährige auf der Abfahrt Universitätsstraße über den Lenker; sie trug keinen Helm und auch sie konnten die Ärzte nicht mehr retten. Am 5. November kam es dann zum Zusammenstoß zweier Radfahrer auf dem Zweirichtungsradweg an der Konzilstraße. Eine 80-jährige Frau, ohne Helm auf einem Pedelec unterwegs, kollidierte mit einem 30 Jahre alten Radfahrer.

Konstanz Schon wieder hat‘s gekracht! Unfallserie am Anti-Auto-Poller geht weiter Das könnte Sie auch interessieren

Beide waren nach den Ermittlungen der Polizei zu weit mittig gefahren. Nach dem Tod der Radfahrerin, die ebenso wie die anderen drei Opfer im Krankenhaus starb, war eine Diskussion über die Sicherheit des Radwegs an der Konzilstraße entbrannt.

Im jüngsten Fall bittet die Polizei Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (07733) 9960-0 mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen in Verbindung zu setzen.