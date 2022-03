Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) übernimmt die Federführung bei der Ermittlungsarbeit zum Absturz eines Kleinflugzeugs beim Konstanzer Flugplatz. Was über das Unglück bislang bekannt ist.

Bei der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) in Braunschweig ist man sich sicher, dass die Ursache für den Absturz eines Kleinflugzeugs in Konstanz am Sonntagnachmittag, 27. März, ermittelt werden kann. „Wir klären alles auf“,