von Christina Bömelburg und Fabiane Wieland

Spritze oder Impf-Chaos im Anflug?

Wer die Flugbewegungen über der Region verfolgt, der dürfte kurz vor Weihnachten nicht schlecht gestaunt haben: Tauchte da doch eine große Spritze auf, um genau zu sein: etwa 200 Kilometer groß. Samy Kramer hatte sie mit einem Motorflugzeug quasi in den Himmel gezeichnet.

Der Stand in Sachen Corona-Schutzimpfung zu jenem Zeitpunkt grob vereinfacht: Nach dem Fest geht es los. Der Stand in Sachen Corona-Schutzimpfung inzwischen: Nach dem Fest ging es los, aber selbst für impfwillige Angehörige der ersten Gruppe meist zunächst mit einer Geduldsprobe. Und seit Donnerstag steht fest: Wer sich vor Ort impfen lassen möchte, braucht noch mehr Geduld. Kurzum: Die Anzahl an Impfmotiven für Himmelszeichner hat sich chaotisch vervielfacht.

Den Spieß einmal umdrehen

Applaus, Applaus für Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte: Mit Beifall wurde den Helfern vor allem während der ersten Corona-Welle gedankt. Doch Applaus allein reicht auf Dauer nicht, finden die Rettungskräfte. Oder was würde passieren, wenn man – natürlich rein hypothetisch – den Spieß einmal umdreht?

Nikolaus 2.0 im Coronajahr

Die Kollegen trifft man pandemiebedingt meist nur noch in der Videoschalte, bei der Weihnachtsfeier wird zum Online-Quiz oder zur virtuellen Weinprobe eingeladen und jetzt wird auch der Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht in Friedrichshafen auf den Bildschirm verlegt.

Viren gehören natürlich nicht in die Schule, für Unterrichtsstörungen sorgen aber auch andere Dinge

Vor wenigen Monaten noch waren es in erster Linie verfrorene oder geruchsempfindliche Schüler oder Lehrer, die sich um die Luft in einem Unterrichtsraum Gedanken machten – wenn überhaupt. Diskussionen um Luftfilter, wie sie jüngst auch in Friedrichshafen aufgeflammt sind, dürften vor der Corona-Pandemie jedenfalls eher rar gesät gewesen sein.

Wobei: Das Potenzial, für eine Störung im Unterricht zu sorgen, haben neben Viren ja durchaus noch andere Dinge und Protagonisten.

Ja zum Flughafen! Und ja zum Klimaschutz! Und in diesem Fall in genau dieser Reihenfolge

In einer Sitzung traf der Häfler Gemeinderat zwei weitreichende Entscheidungen: Der Bodensee-Airport erhält eine (weitere) Finanzspritze in Millionenhöhe, außerdem wurden umfangreiche Konzepte für Klimaanpassung und Klimaschutz auf den Weg gebracht. Die Kombination sorgte dabei allerdings durchaus für Seitenhiebe.