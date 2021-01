In einem Jahresrückblick, den der Online-Marktplatz eBay im Dezember einem „etwas anderen Shopping-Jahr“ gewidmet hat, steckte wenig Überraschendes. Ein rudimentärer Auszug: Produkte des medizinischen Bedarfs schossen regelrecht aus ihrer einstigen Nische, das Interesse an Veranstaltungstickets tendierte dagegen, zumindest bei eBay, gen Null.

Haarschnitt? Gerne, aber...

Auch dieser Auszug erscheint nachvollziehbar: Nach Rasur-Zubehör wie etwa Haarschneidemaschinen wurde im Vergleich zu 2019 dem Marktplatz zufolge gut drei Mal so oft gesucht. Aber erinnern wir uns doch jetzt alle mal an analoge und virtuelle Sichtungen anderer Menschen, vielleicht auch einfach an den letzten Blick in den Spiegel. Haben wir etwas gekauft, das Haar und/oder Bart in Form halten könnte? Vielleicht. Haben wir versucht, es zu verwenden? Bestimmt. Hatte es nicht nur irgendeinen, sondern genau den gewünschten Effekt? Bei vielen, die ihr Haupthaar vor Corona regelmäßig einem Profi anvertrauten, nicht unbedingt.

Keine Frage: Corona-Mähne und Pandemie-Bart dokumentieren ein Problem, das existenzielle Ausmaße annehmen kann. Für das Friseurhandwerk wird die Lage ernst, teilte die Kreishandwerkerschaft erst vor wenigen Tagen mit. Für andere bleiben Shutdown-Pony und Krisen-Vokuhila hingegeben eine Frage der Eitelkeit – und eine wunderbare Möglichkeit, anderen Menschen bei der nächsten Sichtung auch in gebotenem Abstand ein schnelles und zerzaustes Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Zeigen Sie Ihre Corona-Mähne!

Und wie struppig schaut es bei Ihnen aus? Zeigen Sie, wie gut der Stufenschnitt im heimischen Badezimmer gelungen ist oder welche Tolle Sie in den Salon tragen werden, sobald der Friseur Ihres Vertrauens wieder öffnen darf. Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Krisen-Frisur – wir freuen uns auch über Vorher-Nachher-Eindrücke – Ihrem Namen und Wohnort per E-Mail an friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de, Betreff: „Corona-Mähne“. Die Fotos werden auf SÜDKURIER Online sowie im SÜDKURIER veröffentlicht.