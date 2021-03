Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 30 Minuten

Notbremse wird mit einem Tag Verspätung gezogen – außerdem erlässt der Bodenseekreis Maskenpflicht und Alkoholverbot für bestimmte öffentliche Plätze

Viele hatten die Meldung bereits am Montag erwartet, doch sie kam erst am Dienstagabend: Im Bodenseekreis greift die Notbremse. Was es mit der Verzögerung auf sich hat und welche Regeln nun gelten, lesen Sie hier.